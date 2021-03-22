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【食物中毒】34人分食海龜後集體中毒致19死　解構一個原因令海龜帶毒

食用安全 13:22 2021/03/22

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34人食海龜後集體中毒，造成19人死包括9名兒童。

馬達加斯加日前發生集體食物中毒。34人進食海龜後出現食物中毒，事件造成19人死亡，其中包括9名兒童。

據《法新社》報道，馬達加斯加東部Vatomandry有34人因進食海龜後而感到不適入院。其中有10人死亡，另有9名兒童進食同一隻海龜肉後在家中死亡。

馬達加斯加健康與食品安全管理局警告，每年11月至隔年3月的炎熱季節，都不應食用海龜及其他20多種魚類，因為牠們都以藻類為食，這段時間的藻類可能有毒。

本港食安中心亦曾指出，海龜會吃軟體類動物、海藻、海草、海綿和魚等不同食物，故體內或積聚藻類毒素、重金屬及其他污染物。

本港常見菜式中的龜種有三線閉殼龜／金錢龜和鱉／水魚等，全部屬於淡水龜。野生海龜受《野生動物保護條例》規管，並有較高的食用安全風險，因此不建議食用。

同場加映，扇貝帶子高危部位：

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責任編輯：羅嘉欣

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