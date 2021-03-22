【虐殺女童】父親自辯承認以藤條打女童膝後　指女童被打後感痕癢而抓傷致潰瘍

▲ 5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（22日）於高等法院續審，涉案父親今出庭自辯。（經濟日報資料圖片）

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（22日）於高等法院續審。涉案父親今出庭自辯時，承認相信女童膝蓋後方的潰瘍傷勢是由他以藤條造成，但強調最初只是幾個小傷口，並指是女童被打後覺得痕癢而抓傷。父親又指女童死前一晚，他跟女童玩「飛高高」等遊戲，只是為了玩，他並不知女童頭部有否撞上天花，而他隨後要求女童在家中慢慢步行，是為了讓她的雙腿消水腫。

面對1項謀殺控罪的29歲父親今出庭自辯，他供稱早年與妻子，即案中繼母結婚同居後，因為妻子與他的家人相見好同住難，而且妻子發現死者Z有學習問題，希望教好她，但母親卻不贊成夫婦二人的做法，因此兩人決定帶同小朋友搬離單位，遷往與外母，即案中繼外婆同住。

代表父親的大律師吳政煌直指，無可否認夫婦二人曾向Z及其兄長X施以體罰，而夫婦二人的微信對話中，更反映父親不時會支持妻子體罰兩兄妹。父親於庭上解釋指，「我好清楚我太太嘅性格，佢情緒波幅比較大，如果講啲support（支持）佢嘅說話，其實反而會令佢個人慢慢冷靜落嚟，同埋會將佢嗰刻心裡面嘅不不滿話到俾我聽。」

被問及於2017年8月至2018年1月期間，父親下班回家後會接手教訓兩兄妹，父親於庭上解釋指「我淨係話等我返嚟處理，而唔係話成日都等我返嚟體罰。」父親進一步指，有時他於下班後看到妻子傳來的訊息，投訴小朋友的行為問題，當他回家後，會先向小朋友查問是否真有其事，或是否有任何特別原因，若然是小事，他通常會向小朋友罰企或罰抄；若然是再三重犯的錯誤，則會以藤條打小朋友，「如果係一啲幾日嘅問題，例如同我太太僵持咗幾日，或者好硬頸，我會帶佢落去傾下。」並強調對兩兄妹和妻子與前夫所生的女兒Y均一視同仁。

父親解釋他帶小朋友到樓下聊天，是因為太太始終不是兩兄妹的親生媽媽，因此兩兄妹或會抗拒繼母而不肯坦誠說話，「所以想有個環境，得我同佢，等佢可以放心講啲嘢我聽，咁我亦都同佢哋講，我哋之間講嘅嘢，唔會講返太太知。」父親續指，他通常會先問及小朋友是否不喜歡繼母，而小朋友會回應指並非不喜歡，只是有時會賭氣，父親其後會教小朋友如何哄繼母和向繼母道歉，而通常小朋友亦會照做。父親又指他不常帶小朋友到樓下，因為他回家時已很晚，反而有時會在家中洗手間內與小朋友聊天。

被問及妻子間中會以較激烈的方法體罰小朋友，父親指若然小朋友犯了嚴重錯誤，「打手板、用藤條打，我都覺得係可以接受。如果有時過咗火，或者對小朋友有嚴重影響，我都會叫佢唔好咁做，冷靜啲，等我返嚟。」

被問及曾為Z停學，父親則解釋指「因為我太太發現佢學習上跟唔上進度，佢連基本數字、字母，一連串咁寫出嚟都做唔到。」父親指他曾經向Z校內老師反映，但老師僅表示會留意，並沒有提出實際解決方法，「我同太太商量過，因為佢下年就讀小學，不如喺屋企教佢，等佢打好基礎先。」

辯方其後向父親展示Z的傷勢照片，父親指平時是妻子負責為Z洗澡，而Z的部分傷勢，他亦有留意到，「深刻印象啲嘅，就係腳瓜嘅傷勢。」父親解釋Z膝蓋後方的潰瘍傷勢一開始並非如此，「初頭係幾個細傷口，之後因為佢搲甩啲焦，幾個傷口就差唔多連埋一齊。」父親續指，有一天他與妻子發現Z的傷口上有一層灰灰黑黑的皮，他們認為那層皮會影響洗傷口，「後尾就決定將嗰層皮剪走咗，方便我哋幫佢洗傷口、搽藥膏、敷嘢。」

被問及曾否接受醫學訓練，父親坦言沒有，但印象中妻子有讀過一些護理課程，而洗傷口亦是由妻子負責，他日常要上班，並非每次洗傷口時他亦在場，而據他所知，妻子會用無痛消毒藥水為Z洗傷口，再蓋著傷口，妻子亦會安排Z吃藥。

父親於庭上又表示他相信Z膝蓋後方的傷口是由他造成，「因為我用藤條打完佢之後，有啲痕，搲完有傷口，之後有焦，又搲，到我見到時，已經係啲傷口連埋一齊。」被問及為何不帶Z求醫，父親坦言擔心傷勢被發現後，他會被控虐兒，「另一個原因係太太處理咗幾日之後，傷口係有好轉，所以我認為我哋可以handle（處理）到，唔使去睇醫生。」父親又供稱，他於Z去世前從未聽過細菌入血。

被問及事發前一晚，他跟Z玩「飛高高」和「扮超人」，父親於庭上解釋指當晚只是為了玩，對於Z的頭部有否撞上天花，父親回應指「呢個我唔知道。」父親又指玩完上述遊戲後，他叫Z在家中慢慢步行，「因為嗰陣時佢對腳有啲水腫，我聽過行下係會可以消水腫。」

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝