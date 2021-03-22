【照顧者悲哀】31歲女獨力照顧6旬病母不堪壓力　性情大變6度逼母下跪磕頭自摑

▲ 31歲女獨力照顧6旬病母不堪壓力，性情大變6度逼母下跪磕頭自摑。

父母照顧年幼子女，夫妻之間互相照顧，子女照顧年老的父母，傳統價值觀上是理所當然的事。但長期照顧患病家人，照顧者的心態或精神或會身心俱疲。台灣一名31歲女子疑因獨力照顧6旬母親壓力過大，6次逼母親下跪、磕頭、自摑，甚至要求她將冰塊放進衣服內。母親不堪受虐逃出報警，揭發事件，女子最終被判5個月監禁。

綜合台灣媒體報道，31歲的黃姓女子因6旬母親患病做手術需要照顧，在旅行社工作的她在2019年8月搬回家二人同住。懷疑因獨力照顧病母不堪壓力，黃女在同年12月開始對其母親施暴，不單以兇惡的語氣相待，更在12月10日至17日，6度要求母親下跪、磕頭、爬行、自摑及將冰塊倒進衣服內。母親不想繼續受虐在2019年年底逃到警局報案揭發事件。

獨力照顧母親不堪壓力

黃女被捕後，坦承犯行，強調母親在做手術後獨力照顧對方，

如果要去上班，還會先買早餐和午餐給母親才出門上班，下班再買晚餐回來，有時還要跟公司請假照顧母親。

然而，有次母親質疑她丟棄其衣服，曾以鑰匙狂戳她身體長達1分鐘，導致她精神崩潰，黃女全程手機錄影存證。

判處5個月監禁

案件近日審訊判刑，法官認為，黃女身為女兒本有養育之恩，本應該孝敬和尊重母親，竟然僅僅因為相處不和睦，就用脅迫母親疑似虐待的行為，令母親感到屈辱，但考量到母親也有做出疑似虐待的行為，且黃女照顧母親已承受相當程度的壓力，法官依6個家暴罪合併判處5個月徒刑，可上訴。

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責任編輯︰王明芳