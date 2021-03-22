【最壞身教】爺爺教食煙1歲孫女擔煙學到足　媽媽心痛無助︰幫我女兒戒煙

▲ 爺爺教1歲孫女食煙，B女拿打火機、擔煙頭學到足，令媽媽心痛無助。

不少在職父母平日會將孩子交給四大長老或外傭照顧，不過兩代育兒方法不同，有時會引起家庭問題。近日台灣一名媽媽在社交媒體指出，老爺教1歲女兒食煙，女兒不僅會拿打火機，還學擔煙頭，令媽媽大感心痛無助，問網民如何幫女兒戒煙。

1歲女學爺爺拿打火機擔煙

該名媽媽上周五（15日）在facebook群組「新手爸媽~家有寶貝兒」發帖，表示老爺教孫兒吸煙、喝酒、吃檳榔等，在其女兒2個月大時，已把煙塞給她。媽媽阻止過，可是她指家人都拿老爺沒辦法。她寫道︰

我女兒曾拿打火機起來嚼，從我公公（老爺）身上拿的，他完全不阻止，還把責任推給我女兒，那時候她才6個月，甚麼都不懂！

直至現在女兒1歲多會拿煙咬，都是從爺爺身上學到。媽媽稱奶奶對此一直隱瞞，令她生氣又傷心，因為她原本很信任奶奶。她道出自己的苦衷，「沒辦法找保母，收入不高還要繳房貸」，她打算待女兒2歲就送去學前班。媽媽無奈問網民︰

有沒有辦法教我女兒戒煙？我公公（老爺）一直要教她抽煙，還拿小孩抽煙的視頻給她看，要她學……我女兒還會踩煙蒂……

網民批媽媽沒保護好女兒

媽媽感嘆好好的孩子被爺爺當寵物玩，讓她非常心痛。網民一窩蜂留言，其後媽媽疑受不了群情洶湧的壓力，最終把帖文刪除。有網民將其帖文截圖，並在facebook群組「爆怨公社」發帖，繼續引起大批網民討論，也有人批評媽媽處理不當，未有好好保護女兒，也有人為媽媽說好話。點擊看網民留言︰

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雲林縣政府社會處回覆當地傳媒，稱按網民提供的facebook資料有姓名，目前已安排社工跟進，並指出成人向兒童餵煙酒已觸犯法例，違者可被罰款台幣1萬元（約2,700港元）以上、5萬元以下（約1.4萬港元）以下之罰款，至於向兒童提供香煙者，則可罰款台幣6萬元（約1.6萬港元）以上、30萬元以下（約8.2萬港元）。如監護人未盡責亦可被判處4小時以上、50小時以下的強制性親職教育。

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責任編輯：王明芳