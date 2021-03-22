【電影節】奧斯卡大熱韓片《農情家園》登場　精選6部電影節得獎話題作

▲ 奧斯卡大熱作之一《農情家園》。

第93屆奧斯卡提名名單不久前出爐，而當中獲6項提名的《農情家園》（Minari）就將會在第45屆香港國際電影節亮相。一如以往，香港國際電影節搜羅在各大國際影展揚威的新作，而以下6部，也是近年大受談論的得獎熱門電影。

6項奧斯卡提名韓語片 《農情家園》

《農情家園》榮獲本屆奧斯卡6項提名：最佳電影、導演、男主角、女配角、原創音樂、原創劇本，受談論的焦點之一，是少有一部美國公司出品在美國拍攝的電影，主要卡士都是說韓語的演員。

美劇《陰屍路》系列的Steven Yeun飾演的主角Jacob，帶同妻子跟一對子女，由加州搬到阿肯色州居住，孤注一擲，開闢50公頃農地，種植韓國蔬菜及水果謀生。一家人由城市搬到鄉郊，要適應不同的文化，又要為生計煩惱，再加上子女面對移民後代的身份認同問題，家人之間的矛盾叢生。幸好，婆婆（尹汝貞飾演）的出現，給這頻臨破裂的家庭很大啟發。

故事改編自導演鄭一朔（Lee Isaac Chung）的童年經歷，以80年代美國為背景，講述移民家庭追尋美國夢的故事。自從去年初在美國辛丹斯電影節獲評審團大獎後，此部片就廣受注意。金球獎評審把之歸類為外語片，而強調文化多元的奧斯卡主辦單位就顯然看重其背後的美國精神，因而沒有視它為外語片了。

高橋一生×蒼井優 《間諜之妻》

蒼井優和高橋一生繼《愛情人形》電影後再度合作，在著名日本導演黑澤清執導下，飾演一對活在太平洋戰爭時期牽涉入政治漩渦的夫妻。優作（高橋一生飾演）從事貿易生意，被懷疑是間諜，而太太追查下，發現丈夫原來是想向國際社會揭發日本軍國政府最黑暗的一面。

▲ 《間諜之妻》

這部置於歷史時空的懸疑片，由黑澤清的兩名徒弟濱口龍介、野原位合力完成劇本，既寫伴侶之間的忠誠和背叛，又關乎人性良知和自身幸福的取捨。影評視之為黑澤清歷來最佳作品，而他也憑此作品捧走2020威尼斯影展最佳導演銀獅獎。

爭議導演波蘭斯基新作 《我控訴》

同樣關於間諜，《我控訴》（An Officer and A Spy）這部由波蘭斯基（Roman Polanski）籌備7年、擔任導演兼有份參與編劇的法國意大利合拍新作，以19世紀的法國為背景。

法籍猶太軍官Alfred Dreyfus（Louis Garrel飾演）被枉判間諜罪，引發反猶太浪潮，但當反情報機關Georges Picquart（奧斯卡影帝Jean Dujardin飾演）卻發現Dreyfus可能是無辜，於是他設法找出真相，還Dreyfus一個公道。

一部關於歧視、恐懼和偏見的電影，榮獲2019年威尼斯影展評審團大獎等3獎項，以及法國凱撒大獎的最佳導演等3大獎。年近88歲的波蘭斯基，拍歷史懸疑片的技巧大受讚賞，但也有人覺得他借被枉判叛國軍官的故事，來為其過往被指控強姦、性侵的事辯白。

▲ 《我控訴》

伊朗得獎新電影 《命運荒原》

70後伊朗導演Ahmad Bahrami的第二部長片《命運荒原》（The Wasteland），講一位在磚廠長大的管工，日常要處理老闆和不同種族工友之間的紛爭，而在廠房即將倒閉時，他就急於為其心儀的寡婦謀後路。

充滿暗喻的故事，加上導演師承大師基阿魯斯達米（Abbas Kiarostami）的長鏡頭風格及黑白攝影，令影片得到不少好評，捧走2020年威尼斯影展3個獎項，包括威尼斯影展地平綫單元最佳影片。

▲ 《命運荒原》

《逃不出的記憶》以動畫記錄真人真事

《逃不出的記憶》（Flee）講述少年阿密，隨家人離開受戰火摧毁的阿富汗到莫斯科，之後再偷渡到丹麥落地生根。

20年後，36歲的他成為了出色學者，準備跟同性伴侶結婚，他才鼓起勇氣向伴侶訴說曾經歷的苦難，還有一個埋藏多年的秘密。此片特點是以動畫形式記錄真人真事，榮獲2021年辛丹斯電影節世界紀錄片評審團大獎的紀錄片。

紀錄片《醫官同謀》揭發醫療體制腐敗

2015年10月，在羅馬尼亞布達佩斯一間夜店意外失火，引致180人受傷，27人死亡。奇怪的是，不少人逃離火場後被送入院十數日後不治。

在記者明查暗訪，再加上良心醫生當吹哨人後，揭發供應醫院的消毒劑竟然全被稀釋，而背後更驚人的是醫官同謀的利益輸送。

《醫官同謀》（Collective）導演Alexander Nanau跟隨記者深入調查，逐步揭開制度的腐敗、直視社會的不公義，令民眾憤起要求撤換衞生部長。

榮獲歐洲電影大獎最佳紀錄片後，這部片剛又成為首部入圍奧斯卡的羅馬尼亞片，獲最佳國際電影、最佳紀錄片兩項提名。

記者：胡慧雯