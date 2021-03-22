阿聯酋新增一宗中東呼吸綜合症個案　衞生防護中心籲外遊人士避免接觸駱駝

▲ 衞生防護中心正密切監察阿聯酋新增一宗中東呼吸綜合症個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（22日）正密切監察阿拉伯聯合酋長國通報世界衞生組織新增一宗中東呼吸綜合症個案，並再次呼籲市民特別注意旅遊安全，充分考慮到訪地方的健康風險。衞生防護中心會繼續與世衞及相關衞生當局密切聯繫。

根據世衞的資料，個案涉及一名39歲過往健康良好的男病人，他是駱駝農場的東主，在病發前曾與駱駝密切接觸。根據世衞的資料，阿聯酋自2013年起共通報92宗個案，包括上述病人，當中12人死亡。

根據最新資料，世衞至今獲通報2,567宗中東呼吸綜合症個案，882人死亡。當中10個中東國家確診共2,348宗，其中沙特阿拉伯有2,167宗、阿拉伯聯合酋長國92宗、約旦28宗、阿曼24宗、卡塔爾23宗、伊朗6宗、科威特4宗、黎巴嫩2宗，以及也門和巴林各1宗。

衞生防護中心發言人表示，中東國家，尤其是沙特阿拉伯，持續呈報中東呼吸綜合症個案，外遊人士應避免到有駱駝的農場、農莊或市場，亦應避免接觸病人及動物，特別是駱駝、雀鳥或家禽。在中東地區呈報的個案中，大部分病人均曾接觸駱駝、飲用駱駝奶，或曾接觸已確診中東呼吸綜合症的病人。

發言人補充，科學證據顯示駱駝屬中東呼吸綜合症冠狀病毒的宿主。感染中東呼吸綜合症冠狀病毒的駱駝或不會出現任何感染病徵。中東呼吸綜合症冠狀病毒會透過受感染動物的鼻及眼分泌、糞便，甚或奶及尿液傳播。該病毒亦可存在於受感染動物的生內臟及生肉之中。因此，保持良好衞生及避免直接接觸以上風險因素是最好的預防措施。

在衞生防護中心接獲呈報的中東呼吸綜合症懷疑個案中，不時涉及曾在中東地區接觸駱駝的病人。中心強烈建議營辦中東團的旅行社，不應安排旅客騎駱駝，或參與直接接觸駱駝的活動。這些均屬感染中東呼吸綜合症冠狀病毒的已知風險因素。

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責任編輯：陳子謙