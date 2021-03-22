旅發局：樂觀估計今年訪港旅客約960萬人次

▲ 邱騰華指疫情影響，很多活動無法實體舉行。（馮漢柱攝）

旅遊發展局估計，未來3至6個月，本港仍難以全面恢復跨境往來， 但有機會與內地、東南亞等個別短途市場逐步重啓旅遊，相信第3季、第4季才會有較多主要市場的旅客訪港。又預計，最樂觀的話，今年訪港旅客約960萬人次，是2018年訪港高峰期的15%。

今日立法會經濟發展委員會會議上，旅發局表示，上年度推廣開支約4億元，至於早前逾7億元的額外撥款，由於大部分未能使用，已歸還給政府。



工聯會議員陸頌雄關注，可否將相關撥款改為發放予業界，例如向每名從業員派發15000元。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，旅發局若未有使用立法會的撥款，必須歸還庫房，強調過去一段時間，已儘量協助業界渡過難關。

邱騰華又表示，如果香港越多人接種疫苗，加強保障，可以在有安全條件下展開很多經濟活動，對討論雙邊通行有正面幫助。

旅發局今年度制訂了7項分別涵蓋短期至中長期的策略方向，其中短期包括，在疫情穩定後，推出新一輪「賞你遊」計劃，並推出全新的「賞你住」計劃，鼓勵本地消費及帶動氣氛。中長期策略方面則包括集中資源在大灣區進行推廣，吸引當地旅客來港過夜度假， 並向全球推廣大灣區旅遊，重塑香港旅遊形象等等。

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記者：林曉君