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【虐殺女童】父親自辯哽咽談及女童失去意識　強調體罰只為教好女童

社會 13:41 2021/03/22

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5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（22日）於高等法院續審，涉案父親今出庭自辯。（經濟日報資料圖片）

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（22日）於高等法院續審。涉案父親今出庭自辯時憶述發現女童失去意識時的情況，一度哽咽及拭淚。父親又強調體罰女童只為教好她，「我唔係想佢做到好似人哋科科攞A，好叻，我淨係想佢做返自己本分。」

面對1項謀殺控罪的29歲父親今出庭自辯，談及2018年1月6日女童Z去世當天，夫婦二人於早上帶同妻子，即案中繼母，與前夫所生的女兒Y外出，隨後趕在外母外出上班前回家。父親指回家後妻子指Z有點不舒服，妻子便為Z洗澡，及為Z準備麥皮和牛奶，期間父親跟Z聊天。父親一度哽咽指，「佢食咗陣，話好攰，唔想食，想瞓陣，咁我哋就俾佢瞓。」然後父親再次叫醒Z的時候，發現她意識模糊，因此報警。父親談及上述情況時，不禁取出紙巾拭淚。

辯方問及父親對Z施以體罰的目的是什麼，父親於庭上解釋指「其實我對Z嘅所有體罰，目的都係希望佢可以聽話，我唔係想佢做到好似人哋科科攞A，好叻，我淨係想佢做返自己本分，最基本可以自動刷牙洗面，同埋識得朝早叫人。其實呢啲嘢，喺佢乖嘅時候，佢全部都做到，我只係想佢一直都咁做。」父親又指他從來沒有意圖要對Z造成嚴重的身體傷害。

代表案中繼母的大律師羅志霖盤問父親時問及，當繼母以藤條或拖鞋虐打小朋友的時候，他是否在場？父親回應指他多數不在場，因為妻子有個宗旨，「爸爸喺度，就爸爸處理。」對於繼母一方指，當繼母想制止父親體罰小朋友的時候，她會以表情或動作表達，而不會說出口，父親表示同意，並指妻子會站在小朋友身後作出表情或動作，因此小朋友並不會察覺，他解釋妻子不欲在小朋友面前制止他，以免讓父親失去面子。

被問及繼母會以什麼較激的方法體罰小朋友，父親指他認為讓小朋友飢餓是較激的方法，「太太打佢哋嘅時候係有分寸，佢知道打幾多下、打咩位，佢係唔會過火囉。」繼母的代表大律師聞言提醒父親，作供時毋須保護繼母，只需說實話，父親表示他正在說實話。案件下午續審。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝

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