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【離譜保母】保母在1歲男童肚皮寫字提帶尿片　單親媽斥離譜：抹不走墨水筆字跡

親子 14:26 2021/03/22

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美國一名單親媽媽發現1歲兒子肚皮上被寫滿字，感到憤怒。

單親媽媽獨力照顧小朋友十分辛苦，早前美國一位23歲媽媽Heather Chisum，將1歲兒子交給托兒所照顧，把他接回家之後，卻發現保母在兒子肚皮上寫字，提醒她要準備尿片，令她感到憤怒。

在兒子肚皮寫字　媽媽斥離譜

該名媽媽早前在Facebook發文，指自己是一位單親媽媽，獨力照顧兩名年幼子女，每日上班前會把孩子交給托兒所照顧。某日她下班接兒子回家之後，發現兒子肚皮被深色墨水筆寫滿字，提醒媽媽準備尿片及查看手冊。Heather看了之後立即用濕紙巾清潔，可是抹不走墨水筆字跡，直指對方「離譜」，

這不是他們第一次這樣做，實在太過份！

Heather指每位受托兒所保母照顧的小朋友，都有一本屬於自己的手冊，保母會寫上換尿片、用濕紙巾清潔屁股的時間及次數。由於Heather工作忙碌，有時忘記看手冊，保母便直接寫在小朋友的肚皮上，提醒媽媽要注意的事項。

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托兒所收投訴　遭解僱

她指保母毋須用如此極端的手法，可在她接小朋友回家時，面對面提醒她要準備尿片，對保母的行為感到不解。她更指原本打算帶兒子到沙灘玩，但因意外而告吹。

事件在網上傳開後，托兒所收到投訴，主管Cindy Carter DeCosta發聲明，表示已向男童的母親致歉，並指涉事保母已遭解僱。

帖文引來大批網民討論，不少網民直斥保母離譜，「怎可以對小朋友做出這種事？」、「小朋友不懂說出口，但也不能夠這樣做」、「家長看到一定感心痛」。

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責任編輯︰王明芳

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