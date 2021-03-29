【小學試題】小四中文搶分練習題答案　閱讀理解認識迪士尼創作生涯

▲ 小四中文搶分練習題答案。

教育局宣布，全港中、小學及幼稚園在農曆新年假期後，可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。

以下為小四中文科練習參考答案︰

1. ──────（破折號）

2. 因此

3.(i) 趕緊

3.(ii) 靈巧

3.(iii) 放棄

4.(i) 大吃一驚/驚慌/害怕

4.(ii) 失望/傷心/失落

5. 五

6. C

7. 剛來到 荷里活 時， 迪士尼 設計的動畫人物得不到認同/得不到人們的喜愛。不過他並沒有放棄，每天晚上都在構思出一個全世界都喜歡的動畫人物。

8. D

9. C > B > A > D

10. 迪士尼 擁有堅毅的性格，因爲他剛到 荷里活 時，所設計的動畫人物並不太受大家喜愛，但他並沒有放棄，反而每天晚上都構思一個令大家都喜愛的動畫人物。

答案由「進研教育」提供。

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