【冷血狠母】29歲狠母另結新歡後遺棄3孩　6歲兒不捨追車慘遭拖行慘死棄屍河中

▲ 美國俄亥俄州發生一宗駭人命案，一名29歲母親遺棄3孩，其中6歲兒子追車時更慘遭拖行致死，棄屍河中。

美國俄亥俄州日前發生一宗駭人命案，一名母親狠心將3名孩子遺棄公園後，其中6歲兒子追車卻慘被拖行致死，最後更被棄屍河中。事發後，狠母和其男友報稱兒子失蹤，但因報案太遲遭警方懷疑，繼而揭發事件。

新男友要求遺棄3名孩子

綜合外媒報道，居於美國俄亥俄州的29歲母親Brittany Gosney育有3名分別6歲、7歲及9歲的孩子。她自稱受到42歲男友James Hamilton施壓，要求她遺棄孩子。於是，她在上月帶孩子到公園後獨自離去。6歲兒子James Hutchinson不捨追上，用手握著車門，但狠母卻不予理會繼續開車，導致兒子慘遭拖行而死。警方估計男童更被輾過。

大約半小時後Brittany回到現場，發現兒子James已死亡，於是將另外兩個孩子和屍體送回家中，並將屍體放在一間空置的睡房內。翌日晚上，她與男友駕車到俄亥俄河，將屍體扔入河中。

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太遲報案惹警方懷疑

兩人在周日早上報案指兒子James失蹤，但隨即引起警方懷疑。當局表示：

這有點不尋常，因為一般當孩子失蹤時，作為父母第一件事就是報警。但他們指孩子是周六夜晚失蹤。

其後警方展開調查並拘捕兩人，他們承認殺人和棄屍。警察之後到俄亥俄河嘗試打撈，但至今仍未尋獲屍體。James的生父接受訪問時，形容兒子帶給人很多歡樂，並且指「他不用死」，

她（母親）只需要將孩子交給我。我不知道是甚麼驅使一個人成為那樣的怪物。

Brittany Gosney及James Hamilton正被起訴謀殺、遺棄屍體、篡改證據等罪名。而Brittany另外2名孩子被送到寄養機構。

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責任編輯：王明芳