foodpanda生活百貨週年慶　DBS信用卡尊享獨家優惠

近期疫情稍為放緩，未知大家會否重拾以往外出用膳的生活呢？其實經過一年的抗疫生涯，相信不少朋友已習慣足不出戶享用各種美食、選購各類產品，foodpanda生活百貨由今日起將推出一連6個星期的週年慶優惠，除了多個人氣品牌設有高達85折的優惠外，DBS信用卡客戶更有尊享優惠，讓大家可以繼續安坐家中選購心儀貨品！

優惠1：DBS Live Fresh信用卡客戶尊享高達100%折扣優惠

3月17日至4月17日期間憑DBS Live Fresh信用卡於foodpanda訂購美食或雜貨滿$100或以上，即享高達100%「一扣即享」折扣優惠，每筆交易最高可扣減HK$100^。另外還有多項信用卡精彩優惠，詳情可瀏覽：https://www.foodpanda.hk/zh/contents/DBSHK?r=1

^優惠名額為首3,000宗合資格交易。每個DBS Card+用戶於推廣期內可享優惠1次。

優惠2：DBS信用卡星期三限定「一扣即享」高達75折 x 新卡迎新優惠

由即日至7月28日期間，逢星期三用指定DBS信用卡於foodpanda mall或pandamart訂購滿$150或以上*，可享高達75折「一扣即享」優惠（每筆交易最高可扣減HK$40）！而至7月31日期間，透過以下指定連結成功申請DBS Live Fresh信用卡、DBS Black World Mastercard或DBS COMPASS VISA主卡之新客戶，更可獲額外迎新優惠$200「一扣即享」金額，讓你可以買得更盡情！

立即申請： go.dbs.com/hk-foodpanda-acq

優惠3：人氣品牌高達85折優惠

由3月17日至4月27日期間，foodpanda mall內多個人氣品牌將提供高達85折優惠#，產品種類涵蓋佳餚美食、護膚化妝，以及各種生活百貨。

3月30日：卓悅、OK便利店、city'super、百佳超級市場

3月31日至4月13日：英國瑪莎、無印良品、Paul Lafayet、Feather & Bone

4月14日至4月27日：AEON、大生生活超市、U購Select 、山崎麵飽

#只適用於foodpanda mall指定品牌的訂單，並設有最低消費及最高折扣限額；優惠期至2021年4月27日；受條款及細則約束。

優惠4：$1狂搶精選貨品及特價貨品

想知$1可以買到甚麼？立即到pandamart網上超市，以$1搶選多款精選貨品及特價貨品啦！

*每個DBS Card+用戶於推廣期內每月可享此優惠最多2次。



（資料由客戶提供）