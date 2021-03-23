【銀齡安居】$15萬裝修型格長者家　門框間色追上潮流又安全

▲ 蔡伯（中）及家居設計師陳詠琳（右）。（黃建輝攝）

市區舊樓不乏獨居長者租住劏房、天台屋。在市區重建下，不少舊樓長者租戶陸續獲安置到公屋定居，卻未必有能力為新居添置合適家具。有家居設計師夥拍市建局，設計出型格長者家，改造公屋清水房，加入銀齡友善設施，讓長者住得更安心。按單位170平方呎，裝修費只需約15萬元，由市建局悉數支付。

先睇蔡伯舊居情況：

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蔡伯73歲，已經退休，4個月前搬入藍田平田邨的一人單位。新居光猛通風，有獨立廚廁和玄關；起居室放置加大單人床後，還有空間擺放衣櫃、電視機。即使三五知己、社工家訪，起居室亦有足夠空間招呼客人，完全看不出單位僅約170平方呎。新居四正，蔡伯適應力顯得更強，「好鐘意呢間屋，住得好舒服，土瓜灣就不行，亂七八糟。」

舊屋九樓行到病 屋頂漏水

他口中的土瓜灣舊居，唐樓位處市建局重建範圍，住在9樓天台屋。住了10年，每日行樓梯上落，他由健康體魄，一步一步行出病來，「後來要行吓抖吓，先撑得上9樓，之後個肺開始有事。」

蔡伯患上肺氣腫，雙眼又有白內障；在香港無親人，是獨居長者。家頭細務要一力承擔，舊居日久失修，雨季屋頂漏水，他要搵盤找桶來載水，照顧得自己，卻顧不上傢俬，全泡湯報銷。有時候，天花更有老鼠掉下，四圍亂竄。

市區重建下舊居容不下蔡伯，惟有暫住長者之家，待政府安置往新居。市建局把蔡伯個案轉介到聖公會福利協會，由機構社工、家居設計師組成的團隊操刀，協助蔡伯搬屋。負責個案的設計師、協會經理（設計及物業管理）陳詠琳憶述，去年5月開始跟進個案，跟蔡伯多次面談，得悉他獲編配公屋後，就準備開展設計工程。

即睇公屋清水房變樂齡居：

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多傾偈建互信 可微調設計

「蔡伯原先好堅持，唔喜歡張床打橫放，硬說要打直放才好。但我們解釋這樣擺位，就不夠空間進餐。」陳詠琳稱，跟進銀齡族個案，必須花時間跟長者傾偈，取得互信，逐步微調室內設計，「這是一種關懷。讓他明白，我唔係畀本小冊子佢睇，就打算了事。」利用設計圖，陳詠琳跟蔡伯權衡各方案利害，最後改變蔡伯初衷。

此外，團隊還要掌握長者喜好。陳詠琳稱，起居室的衣櫃，包括衣櫃間隔和高度；以至電視機、地櫃擺位，也融入蔡伯意願。之後再按蔡伯個人需要，加入特色設計，例如玄關門框髹上鮮黃色，跟白色牆身相間，這是陳詠琳最滿意的設計。「鮮黃與白色，就是對比色，可以讓蔡伯看得更清楚。設計看上去也很舒適，對嗎？」記者懵懂追問，黑、白色不會更看得清楚嗎？「或許會，但家居設計上來說，長者未必住得安樂。」

黃門框白色牆 看得更清楚

陳詠琳曾設計過約50個長者單位，深知銀齡族需要。例如多用地櫃，豐富收納空間；廁所加裝浴椅，避免沖涼跌倒，「長者跌一跌係好麻煩，身體機能就會差好多。」她又認為銀齡族知慳識儉，不捨得「斷捨離」，「其實好多家具都屬於高危。例如摺枱，一借力就會成張枱反轉，不建議留用。」

香港獨居老人眾多，陳詠琳希望盡量幫，「如果老人家入住好的安老院，可以好幸福；可是遇上不好的，就似度日如年。」她認為，若銀齡族還有自理能力，不如居家安老，安樂住在新居，就是給他們的最大禮物。

「樂齡安居」家居改善計劃，由市區重建局牽頭，夥拍社福組織、建造業社企等團體，組成一條龍跨專業團隊，為市區重建範圍合資格長者家庭，提供安置公屋新居設計服務。去年3月開始至今有6戶長者家庭受惠，先導形式參與新計劃。

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記者：吳卓峰