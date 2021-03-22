觀塘市中心新巴士總站設電動小巴快速充電設施　環保署今起邀請供應商提服務建議

▲ 環保署今起就觀塘市中心新巴士總站設電動小巴快速充電設施，邀請供應商提建議。（經濟日報資料圖片）

觀塘市中心公共運輸交匯處將設電動公共小巴快速充電設施，環保署今日(22日)就有關試驗計劃邀請有意的供應商提交建議書；有關人士需於今年4月22日或之前提交建議書，獲選者須於指定位置，設置快速充電弓及後備插入式快速充電器設施，盡快為電動公共小巴提供收費充電服務。

環保署表示，市建局已於觀塘市中心公共運輸交匯，預留位置安裝快速充電設施及相關電力供應，署方今日就有關充電設施及收費充電服務的試驗計劃，邀請供應商提交建議書，截止日期為今年4月22日；署方將分別於4月8日舉辦簡介會，4月9日安排實地考察，予供應商了解是次公開邀請的內容，及預留安裝快速充電設施位置的情況。

發言人稱，獲選建議者須於指定位置，設置快速充電弓及後備插入式快速充電器設施，為電動公共小巴提供收費充電服務；又強調本港商用車輛是路邊空氣污染的主要源頭，電動車沒有尾氣排放，推動電動車普及化，不但可改善路邊空氣質素，亦是爭取實現碳中和的重點措施。

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責任編輯：陳正怡