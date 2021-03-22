  • 20°C
香港時間 : 2021322日 (週一) 16:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 大步走 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開心速遞】吳偉豪騷舊照疑回應緋聞 　騷同一地點行山相認戀何泳芍？

娛樂 15:35 2021/03/22

分享：

熱門 大步走 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

吳偉豪與何泳芍傳出緋聞。

現年22歲、憑在《愛．回家之開心速遞》演「島大男神」朱凌凌而成功入屋的吳偉豪，昨日（3月21日）被爆與較他年長10歲的圈外女友Charlotte已分手。

同時，指吳偉豪常約不同女生上酒店Staycation，當中包括年齡較他長4年的港姐何泳芍（Honey），譜出另一段新的姊弟戀。有媒體問吳偉豪此事，指一切並非事實，並表示不作任何回應。至於Honey，完全不回答此緋聞。

【明星扮靚】何泳芍曾亂減肥致抵抗力差　Honey：不應節食應注重新陳代謝【多圖】

    點擊圖片放大
    +8
    +7

吳偉豪疑回應戀情

不過在昨天深夜，吳偉豪於社交網上載幾張與犬行山的舊照，並寫：「riccong眨下眼就一年啦😳原來兩兄妹都好耐冇見啦😣 Milo 爸爸又未有機會返香港，希望疫情快啲過去，等佢地可以快D相遇返！」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

他最後更寫：「#throwback #1yearago #舊相 #其實真正dating見面嘅係佢兩兄妹 #假的真不了 #支持領養 #actuallyloyalandhappy」

當中的「其實真正dating見面嘅係佢兩兄妹」、「假的真不了」似在回應與何泳芍的緋聞。

明星扮靚︱跟美人魚何泳芍修腰練腹肌　Honey示範Crunch+Sitting Twists【有片】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

不過他所上載的舊相，何泳芍也在一年前在社交平台上載同一地點、摸同一品種犬隻的相片，甚至兩人相中的狗狗也用同款的狗帶，究竟吳偉豪是在否認戀還是藉此認相戀？

至於「美人魚」何泳芍似未受緋聞困擾，在今日下午上載一張用「男友視角」拍的睡上床照設為個人facebook的頭像照，而她並未有寫上任何字。

何泳芍在今天上載一張「男友視角」拍的照片。（取自IG）

同場加映：何泳芍專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星扮靚】何泳芍曾亂減肥致抵抗力差　Honey：不應節食應注重新陳代謝【多圖】
18:21 2021/03/16
【明星扮靚】何泳芍曾亂減肥致抵抗力差　Honey：不應節食應注重新陳代謝【多圖】
明星扮靚︱跟美人魚何泳芍修腰練腹肌　Honey示範Crunch+Sitting Twists【有片】
16:27 2021/02/16
明星扮靚︱跟美人魚何泳芍修腰練腹肌　Honey示範Crunch+Sitting Twists【有片】
【明星穿搭】5款女星最愛泳衣　夏日打卡吸睛泳裝展曲線美【多圖】
12:13 2020/05/22
【明星穿搭】5款女星最愛泳衣　夏日打卡吸睛泳裝展曲線美【多圖】
吳偉豪 何泳芍 演員 娛樂人物職業 緋聞 香港小姐 開心速遞 學是學非 電視劇

最高瀏覽

【造句神童】兒子中文造句功課爆料　爸爸被揭尷尬事︰不敢踏入校園
19:49 2021/03/12
【造句神童】兒子中文造句功課爆料　爸爸被揭尷尬事︰不敢踏入校園
【大步走】羅天宇劇集演宅男追劉穎鏇　女友全屬靚女被稱女神收割機【多圖】
14:49 2021/03/21
【大步走】羅天宇劇集演宅男追劉穎鏇　女友全屬靚女被稱女神收割機【多圖】
【家庭悲劇】遭丈夫家暴老爺奶奶鬧白食白住　29歲全職媽媽心碎攜2孩跳樓輕生
17:38 2021/03/19
【家庭悲劇】遭丈夫家暴老爺奶奶鬧白食白住　29歲全職媽媽心碎攜2孩跳樓輕生