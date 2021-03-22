【開心速遞】吳偉豪騷舊照疑回應緋聞 　騷同一地點行山相認戀何泳芍？

▲ 吳偉豪與何泳芍傳出緋聞。

現年22歲、憑在《愛．回家之開心速遞》演「島大男神」朱凌凌而成功入屋的吳偉豪，昨日（3月21日）被爆與較他年長10歲的圈外女友Charlotte已分手。

同時，指吳偉豪常約不同女生上酒店Staycation，當中包括年齡較他長4年的港姐何泳芍（Honey），譜出另一段新的姊弟戀。有媒體問吳偉豪此事，指一切並非事實，並表示不作任何回應。至於Honey，完全不回答此緋聞。

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吳偉豪疑回應戀情

不過在昨天深夜，吳偉豪於社交網上載幾張與犬行山的舊照，並寫：「riccong眨下眼就一年啦😳原來兩兄妹都好耐冇見啦😣 Milo 爸爸又未有機會返香港，希望疫情快啲過去，等佢地可以快D相遇返！」

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他最後更寫：「#throwback #1yearago #舊相 #其實真正dating見面嘅係佢兩兄妹 #假的真不了 #支持領養 #actuallyloyalandhappy」

當中的「其實真正dating見面嘅係佢兩兄妹」、「假的真不了」似在回應與何泳芍的緋聞。

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不過他所上載的舊相，何泳芍也在一年前在社交平台上載同一地點、摸同一品種犬隻的相片，甚至兩人相中的狗狗也用同款的狗帶，究竟吳偉豪是在否認戀還是藉此認相戀？

至於「美人魚」何泳芍似未受緋聞困擾，在今日下午上載一張用「男友視角」拍的睡上床照設為個人facebook的頭像照，而她並未有寫上任何字。

▲ 何泳芍在今天上載一張「男友視角」拍的照片。（取自IG）

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