參與堵路及鐳射筆照警員　男生承認暴動罪候判

2019年8月25日有人發起「荃葵青大遊行」，21歲男學生涉當日在楊屋道參與堵路及用鐳射筆照射警員，及後於深水埗警署與欽州街一帶被捕。涉案男生今（22日）於灣仔區域法院承認1項暴動罪。辯方求情時指，本案並非嚴重暴動，被告亦未投擲物品。惟法官指，被告參與其中，會鼓勵到暴動現場的其他人，須參考整個暴動規模作判刑。被告還押至3月31日判刑。

被告蔡子聰（21歲）報稱學生，原被控暴動、非法集結及管有攻擊性武器等共3罪。控罪指，被告於2019年8月25日在荃灣楊屋道參與暴動；及同日在深水埗警署與欽州街一帶參與非法集結；及管有2個可發出雷射光束的裝置。

被告今承認1項暴動罪，其餘兩項控罪則存入法庭存檔。案情指，2019年8月25日，有人發起「荃葵青大遊行」，及至下午約4時半，有人在楊屋道集結及堵路，警方及後到場組成防線，約1,000名黑衣人聚集，有人向防線掟磚頭、石頭及雞蛋，亦有人用鐳射筆照向防線，天橋上亦有人照射鐳射筆。

及至約5時半，警方發警告及舉旗，有人向防線投擲汽油彈還擊，警方及後施放催淚彈，至當晚近7時，警方成功驅散現場集結人士，人群四散逃走。同夜8時至10時，深水埗警署及長沙灣道一帶出現非法集結，警方在欽州街一帶驅散期間拘捕被告，被告身上被搜出兩枝鐳射筆、各種護具、護目鏡及防毒面具等。

警誡下，被告承認自己參與楊屋道的暴動，及使用鐳射筆照向警方，但警員用盾牌擋住了光束。被告身上八達通又顯示，被告於當晚7時54分進入大窩口站，及於8時14分離開深水埗站。被告的鐳射筆經專家鑑證後，分別確認為第4類及第3B類，可對人體眼睛或被膚造成傷害。

辯方求情時指，本案並非屬嚴重的暴動事件，亦沒有證據指被告曾向警方投擲物品。惟法官指，被告參與暴動，起到鼓勵其他人士作暴力行為的作用，案例指出須參考整個暴動規模作判刑。

辯方同意法官說法，但指被告年輕，被捕後向警方坦白，而被告亦打算刑滿後繼續學業，希望法官可酌情輕判。

法官將案件押後3月31日判刑，其間被告須還押。

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記者：王仁昌