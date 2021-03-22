【新冠肺炎】今日新增18宗確診個案　7宗本地個案包括2宗源頭不明

▲ 今日新增18宗確診個案，7宗本地個案包括2宗源頭不明。

本港新冠疫情反覆，衞生防護中心今日（22日）公布，新增18宗確診個案，5男13女，年齡介乎23至71歲，其中7宗本地個案，包括2宗源頭不明；另外11宗輸入個案，包括7宗與輸入個案有流行病學關連，累計確診個案11,398宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代最新疫情。

三款疫苗種類詳細數據：

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張竹君提到，今日有5宗確診個案與Ursus Fitness有關，現時累計147宗個案，包括8名職員、93名顧客及46位緊密接觸者。詳情即看：【下一頁】

藍田平田邨平善樓88歲男退休人士初步確診，曾在3月8至14日早上到啟田商場潮福龍蝦專門店飲茶。詳情即看：【下一頁】

2宗源頭不明個案中，包括一名茶果嶺道地盤工作文職人員確診，另有一名的士替更司機染疫。詳情即看：【下一頁】

九龍塘迦南幼兒園爆發上呼吸道感染，涉及6名學生，全校300多名師生須強制檢測。詳情即看：【下一頁】

同場加映，整形外科醫生拆解產後腹直肌分離情況：

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記者：陳麗娜