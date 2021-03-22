【師父有請】賴慰玲+何雁詩爆閨密共愛一個男生　余德丞因一個理由不愛蔡思貝

▲ 何雁詩賴慰玲蔡思貝大爆閨密秘密。

由麥玲玲、林盛斌主持《Master's Talk師父有請》，第7集邀請到蔡思貝、賴慰玲（Winki）及何雁詩擔任嘉賓，今集「好閨密」為主題，由三女跟陳瀅、吳嘉熙及陳嘉寶組成的好姊妹組合「SIXTERS」，自然成為理想嘉賓。

節目中林盛斌（Bob）測試她們的熟悉程度，她們竟然說不出大家的星座，問到何雁詩的生日日期，Winki搶答：「9月17日！」沒想到何雁詩的生日是11月2日，相差甚遠，何雁詩笑到狂飆眼淚，Winki說：「死喇，佢喊呀！」

▲ 三女大談秘密。

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六位女生各自有不同的「性」格，蔡思貝屬完全感性，何雁詩是隨性，Winki是率性，比較簡單直接，至於陳瀅是知性有腦、吳嘉熙野性，而陳嘉寶是理性。

蔡思貝表示跟陳瀅一齊候選「最佳女主角」，同樣站在入圍的記者會的台上，感到非常開心，直至接近頒獎禮時，她決定邀請好姊妹出手幫忙出Post呼籲大家投票，連陳瀅都照樣一齊直播拉票，思貝稱：「她真是好無私，我覺得這份友情已經賺了！」

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Winki和何雁詩大爆料，指六女心靈和肉體上都非常赤裸，賴慰玲說：「有次去酒店Staycation聚會，蔡思貝剛在馬來西亞返港，落機即到，她直接將個行李給粉絲拿走，大家換晒浴袍...」何雁詩指當時蔡思貝刻意坐好，原來已經看到她的私處，非常開放。

問到女生會否對姊妹的另一半有意見？Winki說：「我們不會反對，因為這個是你的選擇，但我會告訴你是做錯，但仍會支持你。

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贊成何雁詩嫁鄭俊弘

被問是否全部贊成何雁詩結婚？她們稱全部贊成，因鄭俊弘對她很好。眾人又指何雁詩在婚禮喊足一日，因為感觸大家為她著想，一齊籌備整個婚禮。

Winki表示由於大家成長背景各異，擇偶條件很不一樣，所以交換老公是不行，唯一共同愛的男性就是她的囝囝。

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她說：「她們口頭上全部是契媽，大家遲些可能打番金碗筷給我，她們對我兒仔的愛，好像想『打車輪』一樣。我兒子最鍾意蔡思貝，因為她還煩過我個仔。」

蔡思貝圈中男閨密

至於男閨密，蔡思貝提起張振朗和余德丞，她揚言私底下從沒有跟對方單獨約會，友情建基在工作上，並視張振朗為戰友，她說：「我不會愛上拍劇對手，因為這會傷害到關係，戲入面會愛，但會抽身。」

Bob爆料指在泰國拍攝時，大夥兒玩「真心話大冒險」，問到余德丞要揀在座誰做女友，當時Dickson選蔡思貝。

▲ 見證好姊妹何雁詩出嫁。（取自IG）

思貝坦言：「我外型是他佢喜歡的類型，但靈魂不是，我跟他都是麻甩，不是情侶。」麥玲玲則指蔡思貝會跟白淨的男生交往，應該是秋天出世。

她們表示不時會想六位姊妹一齊拍一個劇，類似電影《六樓后座》，何雁詩想演「企街」，因為平時太斯文，想挑戰自己；陳瀅演虔誠基督徒，Winki則是『戲屎』的演員，試鏡永遠都不被錄用，她們希望找到投資者能夠滿足想像。

同場加映：李佳芯訪問