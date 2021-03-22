Stamford教育獲國際認證　擴建校舍培育學生多元發展

踏入2021年，Stamford American School HK迎來令人雀躍的全新里程碑，除了擴建校舍為校園帶來耳目一新的形象和設備，成立短短三年半的學校更獲得國際學校協會（Council of International Schools）頒發認可資格，反映Stamford在國際教育和課程教學方面的專業質素備受國際認可，再一次肯定Stamford 培育學生多元發展追隨理想的教學願景。

國際學校協會（CIS）是一所國際性的評級機構，為世界各地的國際學校進行嚴謹的評核，其認證亦得到世界各地政府和大學的廣泛認可，Stamford在香港開校成立短短三年半，便獲全球認可的CIS授予認證，反映校方在國際教育及教學品質等均達國際認可水平。

Stamford總校長Ms. Karrie Dietz表示：「我們致力提供優質的國際教育，引領同學們追尋自己的目標和理想，並在關愛文化的氛圍下，培育學生的全人發展，逐步邁向成功之路。開辦短短三年半便取得CIS國際認證，亦反映學校具備優良的教學質素，令團隊上下都感到十分自豪。」

▲ Stamford同學在課堂上與國際慈善組織樂施會(Oxfam)進行視像會議，交流及探討成為世界公民的特質和想法。

▲ 專為低年級同學而設的創新中心設有先進教學科技儀器，配合STEMinn課程提升同學的學習體驗。

除了獲得CIS頒發認可資格，Stamford今年落成的擴建設施為學生提供優質的學習環境，為迎接下學年國際文憑大學預科課程（IBDP）作好準備。除了校舍本身近10,000平方尺的體育館、25米長的游泳池和支援Stamford獨有STEMinn課程的創新中心以外，擴建後的新校園空間倍增，增設各類具啟發性和靈活的活動空間，齊集先進設備，配合同學未來的學習需要和發展路向。 Stamford學生除了可獲得全球認可的美國高中畢業文憑學歷外，亦可以選擇IBDP課程。藉著提供不同的升學選擇，學校鼓勵同學追隨夢想，通過個人化的學習機會，裝備自己未來投身各種專業和領域。

全新打造的多元化學習空間包括：

 設計與科技工作室

 藝術工作室

 各種科學實驗室

 戶外活動設施

 全新圖書館

▲ 新校園內的圖書館由同學和老師們一同設計，透過設計思維從不同使用者的角度思考，提供最適合Stamford校園的圖書天地。

▲ 校園擴建後為Stamford增加了第四個實驗室，為同學們提供更多接觸創新和科學的機會。

校園參觀導賞團及4月開放日

歡迎任何有興趣人士預約參觀Stamford的設施和校園，及參加4月24日的開放日。Stamford期待與家長會面及交流，介紹更多關於美國標準課程及探究為本的創新混合教學方法。



詳情及登記：https://bit.ly/2NAVxXm

Stamford American School Hong Kong

地址： 九龍何文田文福道25號

電話：2500 8688

電郵：admissions@sais.edu.hk

網站 : www.sais.edu.hk

（資料由客戶提供）