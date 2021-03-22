  • 20°C
香港時間 : 2021322日 (一) 17:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 大步走 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Stamford教育獲國際認證　擴建校舍培育學生多元發展

特約 16:00 2021/03/22

分享：

熱門 大步走 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

踏入2021年，Stamford American School HK迎來令人雀躍的全新里程碑，除了擴建校舍為校園帶來耳目一新的形象和設備，成立短短三年半的學校更獲得國際學校協會（Council of International Schools）頒發認可資格，反映Stamford在國際教育和課程教學方面的專業質素備受國際認可，再一次肯定Stamford 培育學生多元發展追隨理想的教學願景。

國際學校協會（CIS）是一所國際性的評級機構，為世界各地的國際學校進行嚴謹的評核，其認證亦得到世界各地政府和大學的廣泛認可，Stamford在香港開校成立短短三年半，便獲全球認可的CIS授予認證，反映校方在國際教育及教學品質等均達國際認可水平。

Stamford總校長Ms. Karrie Dietz表示：「我們致力提供優質的國際教育，引領同學們追尋自己的目標和理想，並在關愛文化的氛圍下，培育學生的全人發展，逐步邁向成功之路。開辦短短三年半便取得CIS國際認證，亦反映學校具備優良的教學質素，令團隊上下都感到十分自豪。」

Stamford同學在課堂上與國際慈善組織樂施會(Oxfam)進行視像會議，交流及探討成為世界公民的特質和想法。

專為低年級同學而設的創新中心設有先進教學科技儀器，配合STEMinn課程提升同學的學習體驗。

除了獲得CIS頒發認可資格，Stamford今年落成的擴建設施為學生提供優質的學習環境，為迎接下學年國際文憑大學預科課程（IBDP）作好準備。除了校舍本身近10,000平方尺的體育館、25米長的游泳池和支援Stamford獨有STEMinn課程的創新中心以外，擴建後的新校園空間倍增，增設各類具啟發性和靈活的活動空間，齊集先進設備，配合同學未來的學習需要和發展路向。 Stamford學生除了可獲得全球認可的美國高中畢業文憑學歷外，亦可以選擇IBDP課程。藉著提供不同的升學選擇，學校鼓勵同學追隨夢想，通過個人化的學習機會，裝備自己未來投身各種專業和領域。

全新打造的多元化學習空間包括：
    設計與科技工作室
    藝術工作室
    各種科學實驗室
    戶外活動設施
    全新圖書館

新校園內的圖書館由同學和老師們一同設計，透過設計思維從不同使用者的角度思考，提供最適合Stamford校園的圖書天地。

校園擴建後為Stamford增加了第四個實驗室，為同學們提供更多接觸創新和科學的機會。

校園參觀導賞團及4月開放日 
歡迎任何有興趣人士預約參觀Stamford的設施和校園，及參加4月24日的開放日。Stamford期待與家長會面及交流，介紹更多關於美國標準課程及探究為本的創新混合教學方法。 

詳情及登記：https://bit.ly/2NAVxXm  

Stamford American School Hong Kong 
地址： 九龍何文田文福道25號
電話：2500 8688 
電郵：admissions@sais.edu.hk
網站 : www.sais.edu.hk 

（資料由客戶提供）

最高瀏覽

【大步走】羅天宇劇集演宅男追劉穎鏇　女友全屬靚女被稱女神收割機【多圖】
14:49 2021/03/21
【大步走】羅天宇劇集演宅男追劉穎鏇　女友全屬靚女被稱女神收割機【多圖】
【造句神童】兒子中文造句功課爆料　爸爸被揭尷尬事︰不敢踏入校園
19:49 2021/03/12
【造句神童】兒子中文造句功課爆料　爸爸被揭尷尬事︰不敢踏入校園
【家庭悲劇】遭丈夫家暴老爺奶奶鬧白食白住　29歲全職媽媽心碎攜2孩跳樓輕生
17:38 2021/03/19
【家庭悲劇】遭丈夫家暴老爺奶奶鬧白食白住　29歲全職媽媽心碎攜2孩跳樓輕生