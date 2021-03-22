【重劍天后】斷十字韌帶成茹素契機　重劍世界一姐江旻憓學煮素食：助傷患復元

▲ 江旻憓表示斷十字韌帶成茹素契機。

曾於2018至2019賽季奪年終世界排名第一的27歲「香港重劍一姐」江旻憓（Vivian），日前接受《駿步人生》專訪，分享自己茹素的契機。原來一切與當年十字韌帶斷裂有關。如今，身為全素食者的江旻憓更會跟媽媽學師，學煮不同美食。

▲ 江旻憓於2018至2019賽季奪年終世界排名第一。(「駿步人生」圖片)

茹素的契機

江旻憓不時在Instagram上載新鮮蔬果的大特寫照片：士多啤梨、冬瓜、白菜，很「江旻憓式」的無添加小清新。原來早在2012年在美國史丹福大學讀書時，她已開始食「海鮮素」。到了2017年，第一次斷左膝十字韌帶，她了解到素食令身體更健康，有助傷患復元，於是成為「全素食者」。

當年Vivian準備前往德國備戰一個月後的世界錦標賽，但在一次練習熱身時輕輕一跳，尚未在當屆世界錦標賽刺過一劍，就帶著十字韌帶斷裂的左膝回港。

▲ 江旻憓指素食令身體更健康，有助傷患復元，於是成為「全素食者」。(經濟日報資料庫)

她認為食素不但對身體好，對地球也有莫大益處：

我一直喜歡大自然，食素不止對身體好，對地球健康也好。

而全素食亦不會後，Vivian表示素食食譜的選擇極多，這一年更入廚房跟媽媽學師，例如炆薯仔、包餃子、綠豆糕、笑口棗等，教人垂涎。

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面對傷患，Vivian有自己一套見解：

我喜愛的劍手，全都受過傷，我想，這一定是重要經歷，我還未達到他們的級數，可能就是我未受過傷。

別人手術後一個月才能重投訓練，Vivian 開刀才四天就按不住跑去劍擊館操練上肢，三個月後正式復操，五個月後再上賽場。「媽媽猛說『好喇，可以退役喇』，反而令我更有火。我其實很好勝，好想贏世界盃、世界錦標賽，當時未贏到手，我覺得自己未夠硬淨。」

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受傷練出來的剛毅，到2019年再派用場。這次又是打世界錦標賽，又是膝蓋韌帶受傷，不同的是，她在世界錦標賽過關斬將，忍痛打到4 強並摘下銅牌後，才棄戰團體賽，帶著韌帶半斷的右膝，提早回港。

醫生說可以待東京奧運後才施手術，但我想以最佳狀態準備，寧願盡快開刀， 反正我有經驗，不怕，知道如何康復。」這次她康復更神速，三個月就回歸劍道。

江旻憓強調，能夠走出受傷低谷，一步步走向世界排名第一，不是她一個人的成就，必須歸功於整個幕後團隊，包括教練、醫生、物理治療師、營養師、科研專家和心理專家。

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責任編輯：羅嘉欣