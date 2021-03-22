【新冠肺炎】藍田平田邨平善樓88歲男退休人士初步確診　曾在3月8至14日早上到啟田商場潮福龍蝦專門店飲茶

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（馮漢柱攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日（22日）公布，新增18宗確診個案，其中11宗本地個案，包括2宗源頭不明：另外7宗輸入個案，累計確診個案11,398宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代最新疫情。

張竹君指，逾10宗初步陽性個案，大部分屬輸入個案，3宗屬URSUS Fitness群組，目前有一宗感染源頭不明個案，涉及一名88歲男士。他是一名退休人士，居住藍田平田邨平善樓，早前是強檢名單大廈，其單住與早前個案不同層數和方向。

她指，他在3月17日出現發燒，5天後按平安鐘獲按排救護車送院，由於他不太記得平時出入活動，據家人所稱，他在3月8至14日早上曾到啟田商場潮福龍蝦專門店飲茶，而這間食肆早前已有2名確診食客曾到該食肆晚膳。

張竹君指，仍在調查他與早前確診食客有沒有相關，而他與其中一宗個案居於同一幢大廈，而其中一名確診食客聲稱會與食肆員工和街坊聊天，不肯定是否包括他，若找到有關連則不屬於有關連個案。目前該食肆已經關門，涉及有20多位員工，當中有9名因早前與個案有接觸要接受檢疫，亦會向3月8日後到過的食客發出「安心出行」短訊。

至於食肆是否出現爆發，張竹君指，若職員出現個案，不排除食肆出現傳播，目前9名在檢疫中心的職員，未有陽性個案，其他職員亦有做檢測，會跟進是否所有員工已做檢測。

劉家獻補充，該名88歲男病人今早凌晨1時許因為氣促和發燒，到聯合醫院急症室求診，醫院按照程序為他進行入院篩查，測試後對新冠病毒呈初步陽性，其後轉至隔離病房治療。他又指，該名病人在急症室逗留期間，同一病格有一名病人沒有適當佩戴口罩，被列為密切接觸者須隔離檢疫，而職員均穿戴合適防護裝備和沒有為他進行霧化程序，沒有員工被列為密切接觸者。

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記者：陳子謙