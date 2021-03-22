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【春季疲勞症】脾虛肝鬱人士易有春困　中醫教焗陳皮水助袪濕【內附食譜】

醫生診症室 16:57 2021/03/22

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註冊中醫師周健朗為我們解說何謂春困，更推介了一款簡單食療，讓人回復生氣。

春天回暖，原本應是萬象更新的季節，不過人卻總是提不起勁、昏昏欲睡欠缺精神，甚至四肢乏力，有可能是春困的表現。

註冊中醫師周健朗為我們解說何謂春困，更推介了一款簡單食療，讓人回復生氣。

3月應是冬去春來、生機勃勃的時節，偏偏不少人卻發現比冬天更疲累怠倦，這種春季疲勞症相當普遍。中醫師周健朗解釋：「在春天特別容易出現疲倦、頭重重的感覺，嗜睡卻愈睡愈，精神不振。明明沒有做粗重工作，但手腳四肢浮腫無力。甚至有消化不良，大便稀爛，都是春困的徵狀。」

天氣潮濕為主因

周健朗醫師稱：「中醫學角度來說，春困主要有兩大成因。所謂春生、夏長、秋收、冬藏，四季變化對人體影響也不同。春主生發，人在春天時應該要活動，不過冬天過後氣血運行不足，集中在手腳四肢，大腦供血較少，導致疲倦。同時天氣多雨濕氣重，濕邪會令體內氣機受阻，人亦會容易累。」

春天時感到昏昏欲睡，精神欠佳甚至四肢疲倦乏力，會影響日常生活及精神。（iStock提供圖片）

香港位處氣候潮濕的華南，香港人或多或少都有濕重情況。加上港人生活繁忙壓力大，休息飲食不定時，又特別愛吃生冷、難消化的食物及肥甘厚味，令脾胃功能受損，難以袪濕。因此不論是男女老幼亦有機會出現春困，屬普遍正常的生理現象。

脾胃虛肝鬱易春困

周醫師說，雖然人體寒底熱底與春困沒有關係，但有兩種體質的人，特別容易受春困影響。第一是脾胃虛弱的人，假若濕邪困身的話，會阻礙體內陽氣運行，就會覺得疲憊不堪。經常精神疲勞，身體沉重容易水腫，胃部及肚子易脹、胃口差及大便稀爛，都是脾虛的狀態。

另一種易有春困的屬肝鬱人士，春天相應的臟腑為肝。肝臟主疏通及宣洩，調理人體全身氣機。在春天這生發疏洩的時節，肝氣不暢順鬱結，亦令人難以提起精神。原來肝鬱與情緒有關，心情低落、鬱鬱寡歡、焦慮不安、睡眠不足及質素差，都是肝鬱常見的徵兆。

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出現春困時身體充滿濕氣，分寒濕及濕熱兩種。前者會覺得怕冷、大便稀爛、脷苔厚而帶白；後者則會怕熱、大便有灼熱感、眼睛乾澀、喉嚨痛、口氣大，以及脷苔厚而偏黃等。通常春困大多只會間歇性維持數天，當人體氣機運行回復正常，氣血循環較好，春困狀態就會減弱。不過若完全不處理，脾胃功能會更差，長遠來說影響健康。

生活定時消除疲勞

要預防春困，周醫師建議：「要注意生活作息。肝臟主疏洩運行，肝經在晚上11時運行，因此要好好養肝血，最好在11時前入睡，少喝咖啡酒精，影響睡眠質素，保持作息定時的良好習慣。另外亦要進行適量運動，保持氣血運行暢通，而且多出汗易排走體內濕邪。室內保持空氣流通乾爽，令濕氣不能停留，呼吸多點新鮮空氣，就不容易覺得。另外，飲食上亦盡量保持清淡，少吃濃味、高脂及難消化食物，以免影響脾胃。」

陳皮水可袪濕健脾，可根據體質，每天飲一杯來預防春困。（資料圖片）

陳皮水袪濕疏肝

周醫師推介了一款很簡單的食療，只用陳皮來焗水，就有袪濕健脾的作用，而且性溫，適合大部分人士飲用，一天可飲用一杯，紓緩及預防出現春困狀態。做法：一杯200毫升的滾水，加一兩片約5克左右陳皮，焗15分鐘即可。寒濕人士可加入5克乾玫瑰花，有助疏肝；而濕熱人士則可加5克薄荷，亦有清熱疏肝的功效。

一般人有春困，很少需要看中醫調理，不過身體濕氣過重的話，就要尋找源頭作相應治療。周醫師說，可從大小二便及出汗情況診斷，如果肝臟有問題，患者可服用消遙散處方；脾臟的話則以五菱散利小便；大便稀爛的話可服理中湯；汗少則處方桂枝湯。

記者：張頌婷

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