【新冠肺炎】聯合醫院一名88歲男病人初步確診　急症室另一病人因沒妥善配戴口罩被列為密切接觸者

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（馮漢柱攝）

衞生防護中心今日（22日）公布，新增18宗確診個案，5男13女，年齡介乎23至71歲，其中7宗本地個案，包括2宗源頭不明；另外11宗輸入個案，包括7宗與輸入個案有流行病學關連，累計確診個案11,398宗。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，一名88歲男長者於17日開始發燒，今日因氣促按平安鐘於凌晨1時多到達聯合醫院急症室求診，其後初步確診，並轉送隔離病房接受治療，經個案追蹤發現另一名病人於急症室同一病區因沒有妥善配戴口罩，被列為密切接觸者，沒有醫護人員版被列入密切接觸者。該名男患者曾在3月8至14日早上到啟田商場潮福龍蝦專門店飲茶，該食肆早前已有2名確診食客曾到該食肆晚膳。詳情即看：【下一頁】

另外，劉家獻表示，上周始向政府呈交過去24小時新入公立醫院的病人統計數字，包括入往深切治療部、急性中風加護病房、心臟加護病房、心肌梗塞或中風新症的數字，政府在每日新聞稿中公布，目的令公眾了解相關情況，當日新確診中風或心肌梗塞的病人入往相關病房的數字，當日因新中風或心肌個案的入院數字，不代表接種後嚴重不適的個案，目的公眾全面了解及對比因中風或心肌梗塞，以及因接種後嚴重不適的個案。

他表示，截至今日早上9時，過去24小時再多26名病人出院，至今共有10,901名確診或疑似病人康復出院；現時共有245名確診病人分別於20間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫；留醫患者中，有10人情況危殆，10人情況嚴重，其餘225人情況穩定。目前公立醫院已啟用648間負壓病房，合共1,184張負壓病床，使用分別率為70%及59%。

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記者：陳麗娜