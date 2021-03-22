青衣運動場發現4具短毛家貓屍體　身上有傷痕死因有待調查

▲ 青衣運動場有職員發現在看台附近分別有4具貓屍。

青衣運動場發現貓屍案，今日（22日）下午2時許，青衣運動場有職員發現在看台附近分別有4具貓屍，於是報警處理，警員到場調查後發現3隻屬年幼小貓，估計約個半月大，而另一隻懷疑是貓媽媽，其後警方通知愛護動物協會到場調查及處理。

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警方將案件列作動物屍體發現處理。現場消息稱四具貓屍均有傷痕，不排除被其地動物咬過，但真正死因要再作調查，屍體稍后由愛協撿走。

愛協表示，較早前接獲警方通知，於青衣運動場有市民發現4隻貓屍。愛協督察到場後發現一隻成年5歲大雌性貓及3隻幼年貓隻，全部為短毛家貓。4隻貓身上毛髮均被沾濕，身上有小洞形狀傷口。警方現時仍在了解詳情，愛協稍後將帶走4隻貓屍並會暫時存放在愛協九龍中心。

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記者：曾秋文