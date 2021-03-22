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【新冠肺炎】施匡翹推出新歌《康復期》　憑歌寄意感謝醫護人員

娛樂 16:04 2021/03/22

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施匡翹推出最新派台歌。

施匡翹（Zaina） 的新派台歌《康復期》，為Zaina與舒文監製及填詞人林若寧在上一首歌曲《差不多小姐》後的再度合作。

填詞人林若寧在歌詞上取材的靈感，來自Zaina去年被隔離並康復的經歷，再結合一個女生在感情中，遇到挫折時內心掙扎的過程，構思出每個在感情上受傷的人都會遇到屬於自己的康復期，因此歌曲名稱《康復期》。

Zaina表示《康復期》的寓意是希望在一段感情中，被冷落的一方，不論在什麼時候，都要好好愛惜自己，同時希望透過這首歌，勉勵所有人：「時間總會過去的，一定會康復過來。同埋，好想藉呢首歌，感謝所有醫護人員的辛勞和照顧，感激他們盡心盡力無私奉獻，讓自己及所有病患者康復過來。」

而《康復期》MV，講述一對同居男女的愛情故事，由熱戀到分手。女生因受到男方長時間的冷落，感到失望又傷心，幾經爭札終於醒覺，不該為不值得的人難過及控制不了自己 ，放下及好好愛護自己，才是最重要。

是次MV 邀請到一位韓藉模特兒擔任男主角，Zaina表示相當開心，因為自己熱 愛韓劇，有機會把自己當成韓劇中的女主角，所以相當期待拍攝完成的效果。

同時Zaina表示一直以來都喜歡帶有哀傷感的歌曲，形容自己特別喜歡在不開心的時候聽這些歌曲，對她反而有助舒緩情緒，傷心過後就會再次充滿正能量，希望大家透過歌曲及MV抒發埋在心裏的情緒。

撰文 : TOPick柴犬出動

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