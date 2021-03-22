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海關首檢獲冒牌古著衣物拘兩人　檢9千多件貨市值約530萬　

社會 16:30 2021/03/22

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海關檢獲市值530萬的冒牌古著。（曾秋文攝）

海關首次檢獲冒牌古著衣物案，本月12日和16日分別在落馬洲管制站 、旺角和荃灣共檢獲9300件懷疑冒牌古著和40個冒牌手袋，市值約530萬元。

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海關首先於3月12日在落馬洲管制站根據風險評估，揀選一輛入境貨車進行檢驗，在車上檢獲兩票來自泰國和阿拉伯聯合酋長國的速遞快件，內有75件懷疑冒牌古著和40個冒牌手袋，估計市值約6萬元 ，其後在商標持有人的協助下，在3月16日突擊搜查一間位於旺角樓上舖的零售點和荃灣的倉庫，共檢獲約9200件冒牌古著，總值526萬元，同時拘捕兩名涉案人士 ，分別為23歲古著店男東主和一名22歲女售貨員，現已獲准保釋候查。

海關版權及商標調查科指揮官司徒志輝表示，涉案公司主要從泰國、巴基斯坦、韓國和日本等地進口古著衣物，當中懷疑包括冒牌貨以魚目混珠方式售出，一般衛衣售價由500至700元、外套則由1500至3500元不等，是真貨古著的三成至八成，海關呼籲市民要到信譽良好的店舖選購。

司徒志輝表示，涉案公司主要從泰國、巴基斯坦、韓國和日本等地進口古著衣物。（曾秋文攝）

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記者：曾秋文

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