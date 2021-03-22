【學霸劍后】劍擊世界一姐運動學業雙贏　江旻憓史丹福畢業有志讀法律博士

▲ 27歲的江旻憓（Vivian）成為重劍世界第一，她一直兼顧運動與學業，更在史丹福大學畢業。

27歲的劍后江旻憓（Vivian）登上重劍世界第一，Vivian能有今天的成就，背後有一流團隊支持之外，還有父母作最強後盾。她中學讀英基沙田學院，IB考獲41分（滿分45分），在美國著名學府史丹福大學修讀國際關係畢業。Vivian日前接受馬會刊物《駿步人生》專訪，分享她如何兼顧運動及學業。專訪節錄如下︰

劍后是高材生，當年沒有靠運動員途徑，以學業成績考進美國史丹福大學修讀國際關係。她說，選讀這一科與劍擊有關，因為從小打劍，不時穿梭各國比賽，又認識了不同國家的劍手，

出外時可以順道考察不同國家的政經文化，也能跟朋友們好好交流。

▲ 江旻憓當年沒有靠運動員途徑，以學業成績考進美國史丹福大學。（湯炳強攝）

完成學士學位後，Vivian攻讀了中國人民大學法律碩士，了解中國法律；今年9月更將開展中文大學的法律博士課程（J.D.），繼續裝備自己。同時兼顧劍擊與學業，她說這是個生活平衡，也為未來目標早作準備：

我在史丹福讀國際關係時，已希望日後能夠加入聯合國工作。之前有次去瑞士，順道參觀了當地的聯合國辦事處呢！

世界第一，源於不停步，劍后寄語年輕人要保持好奇心：「就算未找到目標也不要緊，最重要是對世界抱有好奇心，放膽挑戰，當你找到感興趣的目標時，就要奮力邁進。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

「格鬥芭蕾」找到自己

江旻憓大概天生屬於劍擊。小時候母親帶她學芭蕾舞，看着鏡中的自己，「其他小朋友跳得好靚，我就咁樣、咁樣」，她比劃着雙手模仿芭蕾舞姿，猛說「（跳得）好肉酸」，總之一上跳舞班她就哭。後來看到毗鄰舞蹈室的跆拳道班，小女孩向媽媽坦白：「我鍾意呢個！」一心認為女兒家應該溫文爾雅，豈料小小人兒只愛格鬥，媽媽萬般不情願地安排Vivian上跆拳道班，一邊尋找其他「優雅的運動」，例如花式溜冰，Vivian也學了六年。

▲ 父母是江旻憓最強的後盾。（圖片由江旻憓提供）

最終爸爸取其中庸，找到被稱為「格鬥芭蕾」的劍擊運動。小妮子看到可以遮住樣子的面罩，又能與對手格劍較勁，一見鍾情：「呢個啱我呀！」就這樣，她從11歲開始，在劍擊路上走到27歲的今天，全職運動員、亞洲冠軍、世界第一，都是她小時候想都沒想過的成績。

獨生女沒圓媽媽所願，做個優雅的芭蕾舞家，問Vivian長大後可有跟母親聊起這事，她說：「有，其實她很失望，又怕我受傷，像之前兩次斷膝蓋韌帶，她都擔心到哭，每次比賽見到對手比我健碩，她就超緊張。但媽媽沒把失望說出口，還一直支持我追尋夢想，沒有她，就沒今天的我。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

後記

訪問當天，江媽媽Ellen陪伴Vivian到場，充當女兒的御用化妝師。手執眉筆為她淡掃娥眉，再用粉掃固定妝容，「手起掃落」，非常敏捷。以為江媽媽是化妝高手，豈料她說：

我沒學過化妝，為了阿女，唔識都要識。

其實江媽媽也是攝影師。女兒拍攝硬照之初，有點緊張，硬手硬腳，江媽媽在旁觀察，然後再走到攝影師的電腦面前看看照片，忍不住說：「放鬆點，你自自然然已經夠靚。」

Vivian不享受面對鏡頭，也很少翻看自己的硬照和影片，因為覺得尷尬，但她Instagram帳戶上的照片卻拍得清新無瑕，原來都出自媽媽手藝。「她不讓我拍呀，我有時趁她不為意，偷偷地拍。」江媽媽說。口中說贊成女兒退役，但身體很誠實，無論女兒喜歡什麼，做媽媽的身體力行，百分百支持。

《駿步人生》網上版及訪問精華片段，請即睇︰https://bit.ly/3tOQ7aV

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳