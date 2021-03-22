【創業追夢】遭解僱膽粗粗創業賣首飾食正團購熱　80後準媽媽數千元起家變百萬營業額生意

▲ Iris第一份工即遭解僱，反而成就了她的創業機會，十年前以數千元起家，艱苦經營變出一盤百萬營業額的生意。

最初以4位數字的資金創業，數年間已經變成一盤百萬營業額的生意，於是Iris便由當初的一人公司，發展至今天有10位員工的小企業，沒有強勁金主撐腰也沒有經驗，Iris就如大家常聽到的「心口有個勇字」，還有就是她肯學肯捱，10年來每天只睡數小時，即使即將初為人母，Iris依然事事親力親為，難道真是「力不到不為財」？

▲ Iris非常好學，經常修讀不同類型的課程，她表示要努力增值自己學習不同範疇的知識。（湯炳強攝）

Iris大學時在英國修讀市場學，2011年回港後的第一份工是在一高級餐具品牌負責市場推廣，工作了一年多，對著每天重覆的工作模式令Iris感到沉悶，後來因為人事問題遭解僱，令她反思自己不精於應付辦公室政治，便萌起創業的念頭。「自己本身對珠寶首飾很有興趣，平時好鍾意買首飾，覺得一件首飾可以令整個造型加分。好想將自己喜歡的首飾跟別人分享，因此便膽粗粗在網上開店。」

Iris便以4位數字的資金創業，開始的時候，她要自己到內地如深圳、廣州、番禺等地的珠寶廠買辦，但因為入貨量太少未能達每款100件的最低訂貨量，因此要不停敲門碰運氣，回家便為飾物逐一進行拍攝，就連包裝、寄貨及與客人溝通等都是自己一手負責。後來Iris覺得首飾的品質未如理想，買回來後便再找香港師傳加工，每日還會寄過百封電郵到不同公司，希望可以將產品放到一些大平台寄賣。適逢2012年團購潮流興起，Iris的網上生意急升，除了香港，她更將產品賣到亞洲及歐美等地，最高峰每月賣2千至3千件，純利達20萬，團購就令Iris賺了第一桶金。

由每月售3千件貨變為零

不過風光的日子並不長久，團購的熱潮來得快去得快瞬間便沒落，生意最差的時候Iris就試過一個月都未能賣出一件貨。

當時真的很徬徨，但我明白到團購以低價促銷，只是一個非常短暫的策略。客人因為價錢而買你，當市場出現另一個價錢比你低的對手，客人就會離開你。

痛定思痛，Iris認為要做長遠生意，一定要從品質及形象著手，好的設計更是關鍵，所以決定創立自家品牌，Moni Jewellery便於2016年誕生了，走大眾化路線，產品價錢約為$500至$1,500。

我希望創立一個品牌給人有溫度的感覺，因此除了要提升品質，我更給予5年保養，我希望令客人有信心之餘，亦讓她們知道即使是數百元的貨品，但一樣可享有優質的服務。

▲ 2019年Moni Jewellery拓展了較為高級的彩寶訂製系列，設計按客人要求製作，每件都獨一無二。（品牌提供）

品牌成立初期，亦正是facebook興起的年代，Iris與時並進，立即學習在facebook宣傳生意的竅門，她為了增值自己，報讀了多個課程，由工商管理、攝影、營銷心理學、網頁製作及設計、網上推廣等的範疇，她都不放過，她說︰

每一個階段我都覺得自己缺乏了某些技能，因此便不停學習，好像現在公司總算有了點規模，有10個員工，我又覺得自己需要增加管理上的知識，還有現在我會做直播，親自戴起首飾展示給客人，所以我又希望自己口才好些，拍攝直播技巧好些。

開實體店卻難以經營

問到Iris成立品牌後，生意是否都一帆風順？她說︰

其實我也有失敗經驗，例如2018年我嘗試在銅鑼灣一個商場開舖頭，當時認為開店可以提升品牌知名度及可以接觸更多客戶，但線下開店與網店分別非常大，由店舖裝修，擺設、倉存、運輸等都需要重新學習。 管理員工更是一大挑戰，因為線下銷售好倚賴銷售員，如何將品牌精神由銷售員帶給顧客是一大學問，開店1年半後發覺成本很大，單是每月租金就接近4萬元，還要跟商場拆賬，很難維持。

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Iris就試過太信任銷售員打理舖頭，就連銷售員沒開店也全不知情，最後由熟客致電告知，自此之後，Iris幾乎每日穿梭店舖及辦公室，反而忽略了網上推廣及發展，所以最後毅然關店，重新將重心投放在網上，拓展海外市場，亦開設了現時位於商廈的showroom。

新經營策略令生意回升

但經營網店也有另一問題，就是容易被別人抄襲，這個漏洞無法杜絕，她便惟有見招拆招，和抄襲者鬥快︰

我們每個月都會推出新款，以速度取勝。

對於生意上的失敗，Iris這樣說︰

失敗不要緊，當中一定會學到一些東西，從而改善自己。我明白到做事一定要專注，並接受變化，不斷嘗試。

▲ 潮流興crossover，Iris的Moni Jewellery也跟知名香薰品牌THANN合作推出香薰頸鏈。（品牌提供）

緊記著此營商格言，Moni Jewellery這幾年的銷售額已回到網購時的業績，並繼續穩步上升。Iris表示最高興是不少客人幫襯多年，現在更成了朋友，「她們由少女時期開始幫襯，然後到結婚又來選購結婚飾物，現在成了媽媽都繼續支持。」Iris明白到客人到了不同的人生階段對飾物的要求也有所不同，因此2019年便拓展了較為高級的彩寶訂製系列，每件都獨一無二，價錢由3千多元起，視乎設計及所用的寶石。

要不斷為自己增值

為了生意，Iris每天只睡5、6小時，最多的時間花在設計及後期製作上，而且還要時刻留意網上平台的趨勢，她補充︰

一定要保持市場觸覺敏銳，不斷問自己，還有什麼地方可以再改善、進步。而且要努力增值自己學習不同範疇的知識，無論是參加課程、看書都可以令自己有所啟發。

如此辛苦，有否後悔選擇了創業？打工不是舒服得多嗎？「我還是會選擇創業，因為很有挑戰性，這個過程能讓我發現意想不到的潛能及收獲。」

對於正考慮創業的朋友，Iris鼓勵大家要坐言起行，不要以為一定要儲到大筆錢才可創業，其實少有少做，但就要懂得降低成本，切勿投資太多在廣告宣傳方面︰

最重要是要有無限熱情，真正熱愛自己所經營的事物，才能將理想、溫度灌輸在品牌精神當中。

記者︰梁靜詩