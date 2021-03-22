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【不明源頭】一名茶果嶺道地盤工作文職確診　另有一的士替更司機染疫

社會 16:44 2021/03/22

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今日新堵感染源頭不明的個案中，包括一名71歲的士司機替工。（馮漢柱攝）

本港新冠肺炎疫情未止，今日(22日)新增18宗確診個案，7宗屬本地感染，包括2宗感染源頭不明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者交代最新疫情。

今日新增7宗本地感染個案中，2宗涉受感染源仍然未明，包括一名地盤文職，3月17日喉嚨不適，19日最後上班，3月20日檢測後確診，曾於3月6日檢測為陰性；患者於茶果嶺道土拓署海堤及航道CV2016-01工程地盤工作，大約有100名工作人員需強制檢測，同一辦公室有10名同事需檢疫，該地盤亦需停工14日。

患者於黃大仙曉暉花園第3座居住，有關大廈需強制檢測，傳染期3月21日曾訪彩雲桃園製作進餐，3月19日亦曾到大本營Grove Cafe，3月14日與家人曾訪元朗開心花園燒烤農莊，同行親友都需檢疫。

餘下一宗涉及71歲紅的司機替工，主要駕駛市區的士LE 7673，多數於藍灣半島交更，3月17日最後一天駕日更，家住小西灣邨瑞樂樓，平日於家中食飯為主。

患者於3月15日有病徵，食慾不振，之後取樽檢測後確診。患者家人需接受檢疫。張竹君稱，會向曾乘坐有關的士的客人，發出安心出行通知，呼籲收通知者應接受檢測。

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責任編輯：陳正怡

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