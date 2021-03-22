疫下冀傳遞正能量　劍后江旻憓從傷患中醒覺

▲ 江旻憓自言從傷患中醒覺。（「駿步人生」圖片）

疫情影響全球，就連原訂去年舉行的奧運會，快要延期。「香港劍后」江旻憓嘆疫情帶來不確定，但自己從中成長不少，在疫下反思運動員的意義，希望帶出正能量。

江旻憓為香港女子重劍代表，在2018/19賽季，以年終世界第一，締造香港歷史。她接受馬會刊物《駿步人生》訪問時稱，生涯中亦曾受重創，試過十字韌帶斷裂，但傷患令她醒覺。

▲ 譚志源（右）擔任客席主持，訪問期間獲江旻憓（左）指導劍擊。（影片截圖）

她接受馬會公司事務執行總監譚志源時稱，在傷患中最害怕的一件事，「最害怕以後無法再打劍，很後悔未有全心全意做好訓練」，同時令她變得「有火」，更加堅強，而且她所仰慕的世界運動員，全部都曾經歷傷患，所以視傷患為運動員的重要經歷。

江旻憓又稱，年輕人也許仍未找到方向、鎖定目標，但鼓勵他們，仍有時間摸索及慢慢尋找，「最重要保持好奇心，找出興趣、有天份的東西，只要有挑戰的心，就能有滿足感和成功感。」

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤