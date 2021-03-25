【本地遊】宮粉羊蹄甲盛開　沙田荔枝角細賞漫天「櫻花」

▲ 沙田公園露天劇場旁宮粉羊蹄甲，茂密盛放，極有浪漫氣息。（張頌婷攝）

今年港人賞花興致特別濃厚，踏入3、4月盛春，全港各區百花齊放。繼櫻花、黃花風鈴木、木棉後，輪到紅粉緋緋的宮粉羊蹄甲。宮粉羊蹄甲為一種落葉小喬木，亦有印度櫻花、南洋櫻花之稱，遠看的而且確有點櫻花的韻味。花朵有5枚粉紅色花瓣，而且其中一枚呈深紅色或黃色條紋。這種花在不少街道及公園也能看到，記者走訪了沙田公園及饒宗頤文化館，細賞如櫻花優美的宮粉羊蹄甲。

稠密「櫻吹雪」 沙田公園

其中一個宮粉羊蹄甲熱門賞花地沙田公園，相信因為今年天氣特別熱，現差不多進入最後盛放期。穿過黃鵠門的藝術廊區，種在兩旁的宮粉羊蹄甲已開始凋零，甚為疏落，只餘小量花朵在樹上。比較好看的是露天劇場旁的數棵，現在完全盛開，密密麻麻的淺粉紅花卉，在藍天映襯下特別吸引，沿途的路人無一不舉機拍攝。樹下更有座椅，可以坐在花下休憩賞花，一陣風吹過，花瓣徐徐飄落，營造出「櫻吹雪」的浪漫效果，也是另一番感覺。

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期間限定花卉展

即使捕捉不到最美花期也不用失望，因為沙田公園花卉品種多的是。現時最值得看的香港花卉展覽的園圃，以歐陸風的三角小屋及庭園作設計，園圃內有鼠尾草、鬚苞石竹、黃晶菊、高翠雀等花團錦簇，色彩繽紛奪目，處處打卡位。展期由即日起至4月19日，同時亦可透過香港花卉展覽專題網頁觀賞，足不出戶都可賞花。

不妨在公園閒逛漫步，也有很多收穫。馥園內傳來陣陣香甜氣味，原來桂花正悄悄盛開，雖然未算茂盛，不過香氣卻已經很濃郁。杜鵑園的杜鵑亦是開花期，一朵朵桃紅及粉橙花朵相當艷麗，還可找到澎湃的簕杜鵑、牽牛花、如紅色炮仗般的串錢柳等，邊走邊賞也饒富趣味。

沙田公園

地址：沙田源禾路2號

電話：2695 9253

開放時間：6:30am至11pm

近距離嘆啡賞花 饒宗頤文化館

園區內種有大量宮粉羊蹄甲，現時剛好盛放，滿園可見一抹粉紅，當中亦滲有幾棵白花洋紫荊，吸引不少攝影發燒友來打龍。宮粉羊蹄甲依山而種，走勻整個地方都可見花蹤，但不算密集。勝在提供不少背景的打卡位，有遠有近，可慢慢細賞尋找最佳角度。

▲ 偶爾有一些帶紫紅色的花卉，又有另一種韻味。（張頌婷攝）

個人心水影相位是中區至上區的一段樓梯，兩旁的宮粉羊蹄甲雖然不算很茂密，不過比起高高在上的花朵，相對比較接近視綫，可以近距離拍張「人比花嬌」靚相。在樓梯上也能在高處眺望歷史建築，甚有韻味。

走到上區的翠雅山房，宮粉羊蹄甲較少，但就有不同品種的花朵及盆栽。包括俗稱臭草的五色梅、大波斯菊、百合及樹頭菜花等等。而下區的「天光雲影」荷花池亦不容錯過，一朵朵不同顏色的荷花姿態優美，伴隨蛙鳴，份外有意境。

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必試新開咖啡店

另外在博雅堂資源中心外，新開了一間咖啡店Coffeeflow，供應多款奶啡、手沖咖啡、茶及果汁等，亦有小量輕食可選。設有室內及戶外座位，氣氛悠閒。室內有霓虹燈裝飾及古董打卡，而且更有不少溫暖人心的字句。趁天氣好，建議坐在室外感受暖暖的陽光，更有花海作為背景，是少數既可賞花又可嘆咖啡的地點。

饒宗頤文化館

地址：九龍青山道800號

電話：2100 2828

開放時間：8am至10pm

記者：張頌婷