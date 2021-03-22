【重用大法】難忍慳家父無限重用家中物品　港男呻：紙巾呻完鼻涕會曬乾重用

▲ 港男網上大呻慳家父親懶理衛生，會無限重用家中物品。

環保是美德，但過度循環再用就不一定是好事。有男網民近日大呻爸爸的「無限重用大法」，由紙巾、即用即棄筷子，以致口罩等物品都可重用。而最恐怖是，他居然發現爸爸飲完蛇酒後，為了添飲再加入啤酒放雪櫃，令他極度無奈：「衛生意識-10000000，已經放棄同佢講經，佢唔悶我都攰。」

一名男網民上周五（19日）在網上討論區「連登」以「有冇人老竇都好鍾意玩無限重用大法」為題發帖，講述爸爸種種衛生劣跡。事主指爸爸是傳統的上一代人，因節儉而喜愛重用各種物品，點擊下圖睇6大事跡：

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除了以上6項物品外，事主更分享最令他崩潰的是，爸爸居然在飲完的蛇酒中加入啤酒，而原因是蛇酒很貴，不想浪費：

老豆話要養生，所以平時都會飲蛇酒鼠酒藥酒，今日返到屋企見到支蛇酒起曬泡咁，以為壞左。同老豆講唔飲得啦，佢先講啲泡係啤酒泡，又話支蛇酒好貴，飲完一次就唔要好嘥。

而這次原來並非事主父親第一次如此做。事主曾試圖向父親解釋這種做法是浪費啤酒，要倒入烈酒才有效，豈料爸爸卻回應：

佢好X認真咁講：「啤酒唔X係酒啊！倒落去咪一X樣」

最後，爸爸更將「新浸蛇酒」放入雪櫃，事主一打開雪櫃就見到起泡「蛇酒」，不禁大呻「不如一槍打死我，好核突啊！」點擊睇爸爸收藏：

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事件引起一眾網民熱議，有網民就好奇事主媽媽的衛生習慣，獲回覆指是「正常」。點擊下圖睇留言：

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責任編輯：羅嘉欣