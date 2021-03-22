【國安教育】黃玉山認為國安教育不一定要納入大學必修　未有官員與他商討相關推展工作

▲ 公開大學校長黃玉山本月卸任前夕會見傳媒。（程志遠攝）

公開大學校長黃玉山將於本月31日退休，他卸任前夕與傳媒聚會時，談及暫無政府官員直接與他談及在大學展開國家安全教育的工作，他承認過去大學在國情教育方面做得不足，但認為不一定要將國家安全教育納入大學必修科目。

身兼港區人大代表的黃玉山表示，作為教育工作者，認為年輕人應該對國家歷史、現狀和發展有所認識，亦是理所當然，認為大學過去多年在這方面方面「做得唔夠」，強調香港是中國的一部分，今後應研究方法加強推行。

對於大學推行國安教育，他指暫目前無政府官員與他直接談及有關課題。近日有傳媒引述消息指教資會向大學發信列明政府要求大學將國安教育列為必修，被問到大學應該如何推展國安教育，黃玉山則認為不一定要將其納入必修。

黃玉山自2014年起至今任內7年間，經歷佔領運動及反修例運動，他指社會上有人認為教育出現很大問題，他認為過去的問題是因為社會「出毛病」，教育亦是社會一部分，故不能將社會問題全然歸咎於教育、單指「教育有問題」，但亦不能指教育是「無辜」，應全面探究教育方面需要改善的地方。

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記者：馮琪雅