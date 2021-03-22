房委會4月起將差餉寬免轉歸租戶　總額料逾24億元

▲ 房屋委員會將差餉寬免轉歸租戶。（經濟日報資料圖片）

房委會今日（22日）公布，由今年4月開始，將財政司司長在《財政預算案》提出的2021/22年度四季差餉寬免，轉惠予其住宅及非住宅租戶，預計住宅租戶涉款23.76億元，非住宅租戶涉款6,150萬元，房委會將分別通知各租戶相關安排。

房委會發言人表示，寬免措施4月1日起生效，直至2022年3月，為期12個月內，以每個應課差餉物業的寬免額首兩季每季1,500元為上限，其後兩季以每季1,000元為上限，按月將政府的差餉寬免額從住宅租戶應付的租金中等額抵銷，悉數轉歸他們；租期非涵蓋整個月的租約，轉歸的寬免款額會按比例計算。

發言人指，至於非住宅樓宇租戶方面，期內獲寬免每月差餉，首兩季以每個應課差餉非住宅物業每季5,000元為上限，其後兩季則以每個應課差餉非住宅物業每季2,000元為上限。

發言人說，房委會轄下的晴朗、駿洋、洪福、葵涌、梨木樹、滿東、安泰、屏欣、碩門、水泉澳、天恩、欣田及迎東13個整體承租街市承租商亦會把差餉寬減額全數轉惠予持有其暫准證的檔戶。

惟發言人稱，不把停車場包括在今次差餉寬減轉惠安排內，會將停車場獲寬減的差餉款額投放於優化停車場設施，例如在合適地點裝設電動車輛充電設施、更換節能照明裝置以促進環保及提升保安系統等。

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記者：陳曉瑩