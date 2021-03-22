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【虐殺女童】父親自辯指繼母懲罰女童後會讓她吃東西　繼外婆甚少目擊外孫被打

社會 16:53 2021/03/22

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案件繼於高等法院審理。（經濟日報資料圖片）

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（22日）於高等法院續審。涉案父親今出庭自辯時指，妻子即使會罰女童不准吃飯，事後只要女童道歉和聽話，她亦會讓女童吃東西，父親亦確認他曾留意到妻子有抑鬱徵狀；父親於繼外婆一方盤問下又指，繼外婆甚少目擊夫婦二人打小朋友。

涉案29歲父親今午繼續接受妻子，即案中繼母一方的盤問，被問及妻子在什麼情況下會體罰女童Z及兄長X，父親回應指通常是兩兄妹不理睬繼母或說謊，而他本人亦是多數是在他們說謊時才會體罰兩兄妹。父親於盤問下承認，他於2017年12月起因工傷而較常留在家，而他在該月內並沒有見過妻子虐打Z。父親又指兩兄妹的確曾不准進入房間內睡覺，只可睡在睡袋內，原因是他們拒絕洗澡。至於妻子曾罰Z不准吃飯，父親則指妻子懲罰Z過後，會跟Z談道理，只要Z願意道歉和聽話，妻子便會讓Z吃東西。

繼母一方又指，根據夫婦二人的微信對話，兩人曾懷疑過Z的智商，繼母更曾質疑Z出生前耐否做過頸皮測試，父親回應指「我太太覺得Z嘅理解能力有問題，話Z頸皮好厚，佢話智商同頸皮有關係，所以唔知Z係咪有咩隱藏問題我地唔知，想話帶佢去檢查下智力係咪有問題。」繼母更曾勸籲父親不要再打Z，否則無法帶Z去看醫生，父親同意說法。

父親又確認當他們遷往與繼外婆同住後，他開始發現妻子有些抑鬱徵狀，例如妻子情緒有些不穩，亦有失眠、食慾不振和暴躁等情況出現。

代表繼外婆的大律師潘志明盤問父親時指，父親曾要求繼外婆在他們教訓小朋友的時候不要插手，以免予小朋友印象是被罰時會有人幫他們，因此日後不再聽父親的說話，父親同意說法。父親又供稱，當繼外婆想制止他打小朋友時，亦會向他示意。辯方指繼外婆亦曾將父親及繼母帶到廚房，要求他們不要再打小朋友，教導小朋友需要耐性，父親亦同意說法。父親於盤問下又供稱「我外母好少見到我哋打小朋友」。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

記者：楊詠渝

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