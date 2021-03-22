【另類學習】筲箕灣崇真學校趣味中華文化日　Zoom親子烹飪自製熊貓湯圓比卡超年糕

▲ 筲箕灣崇真學校早前通過網上直播舉行親子賀年食品工作坊。（學校提供）

受疫情影響，學生長時間留在家中網上學習，難以參與活動，或會感到沉悶。筲箕灣崇真學校早前為學生帶來趣味中華文化日，通過網上直播舉行親子賀年食品工作坊，讓家長和小朋友發揮創意製作熊貓湯圓、比卡超年糕，共渡親子快樂時光。

網上開烹飪班 自製湯圓年糕

學校早前以網上直播形式，舉辦兩個烹飪班，分別為「樂」迎團「圓」（湯圓）及一口一年糕（椰汁年糕），讓家長與子女一起製作賀年食品，感受農曆新年氣氛。

工作坊猶如電視節目一樣，有老師負責主持，家長及小朋友跟隨步驟，製作美味糕點。在製作過程中，老師加插了即時互動問答遊戲，介紹湯圓及年糕的由來、英文名和卡路里等，豐富學生知識。

學校表示，希望學生不僅跟從指示去製作食品，還發揮創意，做出與眾不同的食品，於是老師在湯圓製作中做出各種動物造型，例如有熊貓、豬仔及貓咪等；而在年糕製作中，則利用模具製作多款造型年糕，例如有比卡超及Hello Kitty。

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初嘗烹飪樂趣 共渡親子快樂時光

有不少家長都把廚房視為小朋友的「禁地」，從來不讓小朋友下廚煮食。學校表示，這次活動使學生能初嘗烹飪的樂趣，對於他們親手烹調的製成品，既感到無限滿足，也提昇了他們接觸新事物的自信心。

活動過後不少學生表示享受烹飪過程，「第一次學習製作湯丸，很開心自己也能做到」、「蒸完年糕一家一起享用，個個都話好好味」、「整年糕好好玩，親手整的年糕特別好吃」。

學校指出，是次活動令家長及師生聚首一堂，一起品嘗中國傳統應節食品──年糕和湯圓，意味着年年昇高、團團圓圓，既可認識中華傳統文化，也可把它傳承下去。

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責任編輯：王明芳