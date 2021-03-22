【香港經濟】2月綜合消費物價指數按年升0.3%　基本通脹率為-0.1%

▲ 政府統計處今日公布2021年2月份的消費物價指數。（梁偉榮攝）

政府統計處今日（22日）公布，本港2月綜合消費物價指數按年升0.3%，升幅較1月時放緩1.6個百分點。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，2月基本通脹率為-0.1%，跌幅比1月時少0.4個百分點，主要是由於外出用膳和家庭服務費用上升所致。

統計處指，每年首兩個月的消費物價一般會受農曆新年時間的影響而較為波動，由於今年農曆新年在2月中，而去年則在1月底，因此今年首兩個月數字的按年比較可能會受到某程度的影響。以今年首兩個月合併計算以消除農曆新年的影響，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應變動率則為-0.3%。

政府發言人表示，將今年首兩個月的通脹數據合計以消除農曆新年在不同時候出現的影響，基本消費物價按年輕微下跌0.3%，主要反映食品價格的升幅收窄和私人房屋租金的跌幅擴大。與此同時，消費物價指數其他主要組成項目承受的價格壓力仍然非常溫和。

發言人稱，展望將來，由於環球和本地經濟活動需要一段時間才會恢復到衰退前的水平，物價壓力在短期內應會維持溫和，政府會繼續密切留意情況。

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記者：陳曉瑩

記者：陳曉瑩