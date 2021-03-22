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7.21暴動案表證成立　1被告或自辯

社會 17:28 2021/03/22

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（經濟日報資料圖片）

前年721元朗白衣人暴動事件，6名涉案被告否認暴動等6罪，案件今（22日）於區域法院進行第20天審訊。首被告代表大律師陳詞指，辨認被告的證據不夠清晰，不能肯定控方片段中人是首被告。法官葉佐文裁定案件表證成立，案件明（23日）續審。被告吳偉南的代表大律師指吳傾向會出庭自辯，並會傳召3名辯方證人，其餘被告則傾向不自辯。

首被告王志榮的代表大律師關唐利在中段陳詞中指出，本案依賴有片段拍攝到一名男子出入被告住所「XX豪園」，以及該男子往返案發地點的過程，並將該男子對比被告身形及部分面容作辨識。法官追問，被告家中搜出的短褲及鞋子是否可考慮因素之一？關大律師回應指，搜出的短褲與片中拍攝到的短褲僅相似。

法官指出，片中男子出入的建築物與控方指稱相符，時間上亦吻合，被告擁有相似的短褲、款色相類的鞋子，身形及身高均相似。控方又指有片段清晰拍攝到被告面容，要求法官考慮辨認被告面容，包括沒有被口罩遮蔽的眼、耳、鼻子以及眉毛。

庭上再次播放一段現場片段，畫面拍攝著元朗站F出口附近的收費閘外，片段中可見一名站在收費閘內的男子，正身穿胸口有「中國製造」字樣的白色上衣、卡其色短褲，他及後轉身走出收費閘。庭上另展示從被告住所搜出的短褲及有黃色鞋帶的黑鞋作辨認，控方稱與現場片段中的短褲及鞋子為同款。

法官又要求首被告站起身、「拎轉面」背對法官以認人，法官並問「認佢頭頂個『轉』得唔得㗎？」關大律師確認，稱觀看到的都可以作比較，但強調所有辨認的證據均不夠清晰，只是相似，不能肯定片中人是首被告。其餘5名被告沒有中段陳詞。

法官其後裁定案件表面證供成立，明天將會進入辯方案情。被告吳偉南的代表大律師指吳傾向會出庭自辯，並會傳召3名辯方證人。其餘被告的代表大律師均表示傾向不自辯，但會留待明天作最終決定。

6名否認控罪的被告為王志榮（55歲；運輸工人）、黃英傑（49歲；電工）、鄧懷琛（61歲；商人）、吳偉南（58歲；貨車司機）、鄧英斌（61歲；退休）及蔡立基（40歲；機械技工），他們否認暴動、有意圖傷害他人及串謀有意圖傷害他人等6罪受審。

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記者：林欣樂

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