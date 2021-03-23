【新手爸媽】不滿兒上網課恰眼瞓質疑講大話　張達倫感內疚︰我不會做嚴父

▲ 不滿兒上網課恰眼瞓質疑講大話，張達倫感內疚︰「我不會做嚴父。」

圈中「愛妻號」張達倫與太太陳鳳玲（Kimmy）於2016年拉埋天窗，二人在中學時期認識，分開多年後重遇、相愛，緣分奇妙地將他倆拉埋。Kimmy曾經歷一段失敗婚姻，張達倫不介意她育有一女，更將繼女視如已出。張達倫婚後不久與Kimmy誕下可愛兒子「勁秋雞」張凱碩（碩碩），成為新手爸爸後的張達倫變得更加成熟穩重。

▲ 成為爸爸3年，張達倫希望自己給予兒子最好的生活。（湯炳強攝）

達倫與太太早在2016年婚後便計劃生育，對艱辛的育兒路早有心理準備，待碩碩在2017年10月出生後，由有照顧幼兒經驗的太太主導湊仔，他則一直從生活中學習照顧兒子，「之前連換尿片都不會，現在閉上眼睛都會，初初我連抱都不敢，我怕弄傷他，但是之後日對夜對就學會了。」達倫大讚太太是好媽媽，

無論照顧兒子多辛苦都從不抱怨，就算她睡眠不足也會陪伴在子女身旁，非常有耐性。

▲ 2017年10月誕下兒子「勁秋雞」張凱碩。（張達倫Facebook）

成年人思想複雜 錯怪兒子超內疚

成為爸爸3年多，達倫的心態轉變不少，也見證兒子的成長。疫情下碩碩在家上學不但增加專屬親子時間，也令達倫慢慢變成「伴讀書僮」與兒上課學習。起初兒子上Zoom課堂時不專心，畫一條直線也不願畫，又打瞌睡，達倫看見兒子的表現感憤怒。有一次，碩碩的行為又令爸爸感不悅，可是結果卻令張達倫內疚無比，

他有次在上課時說要去洗手間，我心想10分鐘前才去了廁所，我們成年人的思想想得複雜，就想他是說謊，我說：「如果你急尿，現在痾俾我睇。」沒想到他真的就地撒尿，我頓時感到非常內疚。

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達倫經過兒子就地痾尿一事後，深深明白需從兒子的角度思考，

他也是個小朋友，我們要投入到他的年紀裡思考，他現在也不應該坐在電腦前學習，理應有群體生活。

望兒子從生活啟發創意思維

▲ 張達倫望兒子在生活及學習啟發創意思維。（張達倫Facebook）

達倫與Kimmy去年安排碩碩入讀「聯合基督教音樂幼稚園」（United Christian Music Kindergarten，下稱UCM），發掘兒子的音樂天份。而今年兒子轉到熱門校「學之園幼稚園」，除了讓碩碩學習自律外，也想兒子從生活中、學習中啟發創意思維，「我買了一些不同形狀的磁石回來，讓他嘗試，他最後砌了一個停車場出來，後來更砌出第2層，在玩耍中又有啟發性，不會太死板。」在港接受傳統教育的達倫希望兒子接受創意教育，

我們以前學ABCDEFG根本就是死記，但現在卻會靠摸、聞、聽等讓他們記得，這些我們以前都沒有。

▲ 張凱碩今年轉校到熱門幼稚園「學之園」。（張達倫Facebook）

為兒子將目標設定得更遠

成為爸爸後最大的轉變是對未來的目標想得更遠，達倫目前希望碩碩在香港完成小學課程，先讀好中文，將來或到澳洲繼續學業。

究竟他的小學應如何選擇，傳統學校還是傳統學校適合他呢？過多幾年他會在香港讀書還是外國呢？這些我都會思考得更加清楚，要慢慢籌備。

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張達倫拒絕做嚴父

達倫自言非嚴父，也認為「嚴父」一詞不合時宜，不會沿用長輩舊有的教育方法教導現今一代，但他對於兒子的教育會設下底線。張達倫提及如果兒子開玩笑地用食物或物件裝作食煙的動作，他是絕不允許︰

我會立刻強調不可以吸煙，這個就超過我的底線，這時我需要變成「嚴父」。若他連基本的底線也不知，他會縱容自己做任何喜歡的事。

深知期望是一種無形的壓力，達倫表示對兒子沒有期望，

我不想給予他一個期望，他會因為這個期望而有壓力，兒子只要不做壞事，做到基本就可以，我期望就是他對長大後對自己有期望。

相反，達倫成為爸爸3年多，他認為自己應盡最大能力為碩碩提供最好的安排，「我盡力給他最好的生活，最好的安排，這是我對自己的期望，反而我不會對他有期望。」

▲ 張達倫表示不會給兒子期望，反而對自己有期望。（湯炳強攝）

三個人中的二人世界

▲ 張達倫與太太曾因將太多專注力放在兒子身上，忘記二人世界。（張達倫Facebook）

說到夫妻關係，達倫與Kimmy在生活中均將專注力投放在兒子上，甚至連坐在沙發看戲的時間也擠不出來。達倫醒覺曾作出改變，他記得當時為了有二人世界，兩夫婦外出用餐，將碩碩交給家人照顧，但腦海還是想著碩碩，後來決定三人行一起拍拖。達倫欣慰︰

幸好她不介意三個人中的二人世界，有時候我們都會忽略夫妻間除了孩子外，還需要有二人世界，我們就嘗試在生活中找回兩個人的時間。

記者：梁節儀

髮型：Wiltam@INDULGENCE SALON

服裝：Mr P by MR PORTER

埸地：The Wave

同場加映：吳日言專訪

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