  • 19°C
香港時間 : 2021322日 (一) 19:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 大步走 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【隆胸賭約】貪玩肌肉男網紅因賭約隆胸　IG公開「填充」升cup手術過程

食用安全 18:58 2021/03/22

分享：

熱門 大步走 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

瘋狂肌肉男網紅因賭貪玩自願隆胸，IG公開「填充」升cup手術過程。

勿因貪玩而亂立賭約！哥倫比亞一名肌肉男網紅與姊夫打賭，只要IG追蹤人數達到300萬，姐夫就要去隆胸。結果追蹤人數真的到達300萬，男網紅雖然贏了仍決定陪姊夫隆胸，更在IG直播分享隆胸手術的過程，及一星期後取出填充物的過程。

肌肉男網紅與姐夫因賭約而一起隆胸。

據《每日星報》報道，哥倫比亞肌肉男網紅Yeferson Cossio早前與姐夫打賭，指如IG在短時間達到300萬，姐夫就要去隆乳。結果，Cossio在社交媒體宣布後，2周前粉絲就突破350萬。

雖然Cossio贏了賭注，但仍決定陪姐夫一起去隆胸。

我覺得這很好玩！

他更直播隆胸手術的過程，讓粉絲看到醫生將2個矽膠填充物植入他的胸部，再縫合。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

手術後，他穿上女性內衣拍了不少照片「紀念」，甚至去做義務活動。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

原來他一早已跟整容診所談好，隆胸手術不會影響原本的胸肌，他打算放進去數日後便將假體拿出來。結果於1星期後，他又直播取出矽膠填充物。

取出矽膠填充物。

Yeferson Cossio又回復以往肌肉猛男的狀態：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【隆胸手術】女生赴韓隆胸升cup由B變D　一年半後變石頭胸赤痛悔不當初：依家免費都唔做
17:01 2020/06/04
【隆胸手術】女生赴韓隆胸升cup由B變D　一年半後變石頭胸赤痛悔不當初：依家免費都唔做
【無情渣夫】丈夫賭博欠巨債帶妻隆胸迫賣淫還錢　10年後人妻重見天日求醫縮胸
17:55 2021/01/27
【無情渣夫】丈夫賭博欠巨債帶妻隆胸迫賣淫還錢　10年後人妻重見天日求醫縮胸
食用安全 健康問題 整容 手術 網紅 哥倫比亞

最高瀏覽

【大步走】羅天宇劇集演宅男追劉穎鏇　女友全屬靚女被稱女神收割機【多圖】
14:49 2021/03/21
【大步走】羅天宇劇集演宅男追劉穎鏇　女友全屬靚女被稱女神收割機【多圖】
【造句神童】兒子中文造句功課爆料　爸爸被揭尷尬事︰不敢踏入校園
19:49 2021/03/12
【造句神童】兒子中文造句功課爆料　爸爸被揭尷尬事︰不敢踏入校園
【家庭悲劇】遭丈夫家暴老爺奶奶鬧白食白住　29歲全職媽媽心碎攜2孩跳樓輕生
17:38 2021/03/19
【家庭悲劇】遭丈夫家暴老爺奶奶鬧白食白住　29歲全職媽媽心碎攜2孩跳樓輕生