【隆胸賭約】貪玩肌肉男網紅因賭約隆胸　IG公開「填充」升cup手術過程

▲ 瘋狂肌肉男網紅因賭貪玩自願隆胸，IG公開「填充」升cup手術過程。

勿因貪玩而亂立賭約！哥倫比亞一名肌肉男網紅與姊夫打賭，只要IG追蹤人數達到300萬，姐夫就要去隆胸。結果追蹤人數真的到達300萬，男網紅雖然贏了仍決定陪姊夫隆胸，更在IG直播分享隆胸手術的過程，及一星期後取出填充物的過程。

▲ 肌肉男網紅與姐夫因賭約而一起隆胸。

據《每日星報》報道，哥倫比亞肌肉男網紅Yeferson Cossio早前與姐夫打賭，指如IG在短時間達到300萬，姐夫就要去隆乳。結果，Cossio在社交媒體宣布後，2周前粉絲就突破350萬。

雖然Cossio贏了賭注，但仍決定陪姐夫一起去隆胸。

我覺得這很好玩！

他更直播隆胸手術的過程，讓粉絲看到醫生將2個矽膠填充物植入他的胸部，再縫合。

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手術後，他穿上女性內衣拍了不少照片「紀念」，甚至去做義務活動。

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原來他一早已跟整容診所談好，隆胸手術不會影響原本的胸肌，他打算放進去數日後便將假體拿出來。結果於1星期後，他又直播取出矽膠填充物。

▲ 取出矽膠填充物。

Yeferson Cossio又回復以往肌肉猛男的狀態：

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責任編輯：羅嘉欣