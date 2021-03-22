【奢華家品】法國木匠世家傳人Hervet Manufacturier　獨特美學視覺創製家居界藝術品

▲ 同樣是充滿科幻感覺的椅子，還加有腳踏，除了皮革，銀色精鋼也佔了家具的很大比重，效果相當突出，但如何能夠融入到家居的布局中，那可能是一大學問。（$164,400）（品牌提供）

家具最原始的用途只提供實用性的功能，但當今天大家都追求用料的奢華、手工的精細以及設計的獨一無二，令一件家具可以被標上數十萬甚至過百萬元的身價，也成了一件藝術品，Hervet Manufacturier的出品正屬此列。品牌由兩位法籍表兄弟共同創辦，產品除了傢俬，也涉及生活範疇，極具實用與觀賞價值。

▲ Hervet Manufacturier由法籍表兄弟Cedric Hervet（左）與Nicolas Hervet（右）共同創辦。（品牌提供）

出生於木工世家，並凝聚了四代傳人的智慧，法籍表兄弟Cedric Hervet與Nicolas Hervet就在木作工藝的薰陶下培養出對製作家具的興趣。這個來自法國諾曼第的著名家族，數十年來人才輩出，包括細木工匠、木匠、鑲嵌工匠和櫃子工匠，不過在成立Hervet Manufacturier之前，Cedric與Nicolas的人生方向卻截然不同。

Nicolas在木工藝術、鑲嵌細工及雕刻方面奪得過無數獎項，在成立自家工作室前就跟不少著名家具品牌合作；而Cedric畢業於巴黎的藝術學校後，成為法國殿堂級電音組合Daft Punk（剛於今年2月解散）的創作總監，亦是得獎短片《Logorama》的視覺藝術大師，但正由於Nicholas的工藝技術加上Cedric的美學觸覺，令Hervet Manufacturier於2016年得以誕生。

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品牌的家具帶有濃厚的60、70年代懷舊色彩，卻同時帶點科幻味道，靈感源於二人童年時代的癡迷狂熱：太空旅行、漫畫、音樂和未來派的事物。他們喜用各式不同的木材，配合皮革、金屬及玻璃，並採用簡潔的幾何線條作設計主軸，令整件家具的造型都大膽搶眼，有如居室中的一件藝術品。

家具除以人手小量製作，每件家具都有獨立編號。他們更沿用到17世紀木櫃工匠的傳統技術製造，從修飾及接合等細節處可見那份復古美學，每件都獨一無二，相當奢華，因此身價非凡。大底由於Cedric曾經投身音樂界的背景，Hervet Manufacturier家具不乏加有音響裝置，同時設有可收藏唱片的間隔，完全滿足到音響發燒友的需要。

除此之外，驚喜還包括一座巨型的木製「街機」，以及多款的木滑板，品牌更為連卡佛獨家推出25件以白檀木製成的Vedette滑板，手工同樣精細，一系列產品由即日起至4月底於中環連卡佛展出。

產品查詢︰中環ifc連卡佛（2118 2288）

記者︰梁靜詩