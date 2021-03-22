張建宗稱香港仍為低稅天堂　撤資外企會重返香港

政務司司長張建宗接受《金融時報》訪問，稱香港仍是低稅天堂，並強調香港不會改變普通法的法制系統，直言撤資的公司會後悔，並會重返香港。

張建宗在訪問中稱，香港會維持低稅率一段時間，而在內地及粵港澳大灣區的發展下，他相信有助香港走出困境，認為離港人士感到後悔，並會返回香港。

香港的租金及樓價持續高企，外界關注港府會否出手處理。張建宗明言，北京已指示港府聚焦基層及低收入人士，並且要解決土地房屋、貧富懸殊等深層次問題，然而他未有交代，解決房屋問題的細節，只透露不會透過增加稅收去收窄貧富差距，又稱現時並非改變稅制的合適時間。不過，他稱在新形勢下，既得利益集團或需妥協。

另外，公務員宣誓工作已經完成，港府也正修訂公職人員宣誓條例。張建宗表示，司法人員宣誓，擁護《基本法》及效忠特區，對北京而言已經「足夠」。

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責任編輯：陳宛彤