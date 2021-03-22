【白色強人II】北上開工完成隔離 馬國明臉容憔悴頹到爆成焦點 娛樂 17:52 2021/03/22 分享： 熱門 大步走 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞 ▲ 馬國明、郭晉安、陳豪和胡定欣齊往深圳開工拍《白色強人II》。（取自微博） 馬國明、郭晉安、陳豪和胡定欣往深圳拍《白色強人II》，因此要接受防疫隔離。日前他們已坐完「疫監」，郭晉安在今日（3月22日）於個人社交平台上載4人聚餐合照，並寫道︰「終於開工啦！」 可是相片一出，馬國明的髮型卻成網民焦注，因為梳All Back頭的他露出大額頭，因此其髮線吸引了眾人注意。同時他的臉容頗憔悴，有網民指可能是因為馬國明太掛念湯洛雯所致。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【大步走】高妹劉穎鏇曾為籃球隊成員 Tiffany入行繼續學業文武雙全 14:25 2021/03/19 【大步走】高妹劉穎鏇曾為籃球隊成員 Tiffany入行繼續學業文武雙全 【大步走】羅天宇劇集演宅男追劉穎鏇 女友全屬靚女被稱女神收割機【多圖】 14:49 2021/03/21 【大步走】羅天宇劇集演宅男追劉穎鏇 女友全屬靚女被稱女神收割機【多圖】 【大步走】寶珮如患腕管綜合症歷盡人生起跌 暖心丈夫安排派對賀十年錫婚 13:42 2021/03/15 【大步走】寶珮如患腕管綜合症歷盡人生起跌 暖心丈夫安排派對賀十年錫婚 疫情 新冠肺炎疫情 電視劇 白色強人 馬國明（藝人） 陳豪 胡定欣 郭晉安