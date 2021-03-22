【白色強人II】北上開工完成隔離　馬國明臉容憔悴頹到爆成焦點

▲ 馬國明、郭晉安、陳豪和胡定欣齊往深圳開工拍《白色強人II》。（取自微博）

馬國明、郭晉安、陳豪和胡定欣往深圳拍《白色強人II》，因此要接受防疫隔離。日前他們已坐完「疫監」，郭晉安在今日（3月22日）於個人社交平台上載4人聚餐合照，並寫道︰「終於開工啦！」

可是相片一出，馬國明的髮型卻成網民焦注，因為梳All Back頭的他露出大額頭，因此其髮線吸引了眾人注意。同時他的臉容頗憔悴，有網民指可能是因為馬國明太掛念湯洛雯所致。

