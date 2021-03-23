【The Pink Room】王菀之辦藝術展講標籤文化　Ivana為自己一個特質感驕傲【有片】

▲ 王菀之親自策劃體驗藝術展The Pink Room Experience」。

由王菀之（Ivana）策劃的「The Pink Room Experience體驗藝術展」現已座落於銅鑼灣鬧市，展覽以「標籤文化」作主題，並讓入場人士的五官都能有所體驗。

王菀之接受TOPick專訪分享這次的舉辦展覽的準備過程，又大談被標籤的經歷和感受。

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王菀之為「The Pink Room Experience 體驗藝術展」籌備了大半年，體驗展分成六區，「虛擬藝術展有很多設計需要去做，從Story Board至拍攝及剪片，再變成一個視覺、聽覺、味覺、嗅覺等的實體體驗。我很享受以不同方式去表達，不同感官的連繫，以音樂作核心，但大家的體驗可以是五官穿透的體驗。」

被問為何是粉紅色，她回應：「其實它可以是任何顏色，創作時它給我最直覺的顏色是粉紅色。粉紅色是第一幻想到的顏色，它的可能性有很多，給粉紅色的標籤包括BB、純情、夢幻、Dreamy、公主、公主病、扮嘢、奢華、迷惑、引誘、錯覺，全部都可以是粉紅色的。」

她續指：「視乎你如何去用粉紅色，甚麼世界、甚麼人去用和如何用。粉紅色從來也沒有改變，變的是你如何去用粉紅色。」

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▲ （湯炳強 攝）

親身策劃藝術展

除了音樂外，這次Ivana親身負責了整個體驗藝術展，「既然是自己的作品，很多的出發點由自己第一身分享應該是會最準確。不想有遺憾，我先用全力去做了自己想的一件立體作品。我會有希望想達到的效果，但大家得到的只要我能Inspire大家，也有意思在內，也是值得是做的。」

是次展覽主題為「標籤文化」，Ivana指：「標籤最有趣之處是它本來是中性的，用來分類或提醒自己的，但隨着社會的節奏太快，大家已脫離不到標籤，便會以標籤作形容，開始以標籤去代表一件事。」

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「我們每天的生活中都充斥着很多標籤的習慣下，如果繼續下去會有甚麼影響呢？」

Ivana認為：「它本來是一個方便大家的工具，用作分類的工具。但如果你以標籤作為自己的視野和目光時，便會出現了兩個很大的問題。」

常被標籤為怪人

她說：「如果被標籤的人屬於小眾的一群，它可能會被這些標籤或看法套於自己身上，並相信自己是一個被這樣標籤的人。標籤別人的人也可能因這種習慣而就這樣去處理事情，並以為自己已知道所有，且將它畫上等號。」

她續指：「如果你將自己標籤為某一類型的人，其實是限制了自己很多可能性，因為你已經將很多事都畫上了句號、等號，便不會再去想其他變化及發揮。需要摘去一些標籤才可得到更多，無論是透過音樂、歌詞或實體的體驗展，我都是希望大家可多思考或交流。」

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Ivana標籤自己是懶，「會由覺得自己懶到變成一個標籤及為此而驕傲。懶但不去改？其實是不行的，或是不想面對這標籤，其實是需要勤力一點。」

最Sad是常把家人標籤

入行至今，Ivana聽得最多人說她的就是「怪」，「我從不覺得自己是怪，直到其實別人或許並非想以『怪』去形容我，而是因為不知該如何去形容我。我不會覺得是負面，我會覺得是特別的，總之不是普通的就是怪。」

她很少去標籤別人並對標籤很敏感，「我會覺得一個人標籤另一個人的感覺很Sad。我覺得我認識的他並非這樣，又或是他其實並非這樣子。」

她覺得：「最Sad就是把家人標籤得最多，因為太親了，耐性會更加少，最少彼此對話會最直接。可能父母想說的跟上次不一樣，但你因為不想聽下去，便會標籤他們是煩。」

▲ Ivana跟父母感情要好。（IG圖片）

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過去一年，各行各界受疫情影響，主力在家埋頭創作的Ivana認為：「世界觀沒有不同，但世界不同了。世界給我的多了，給我的感受和想法，從而令我想分享的更多。」

她於2009年曾創作一曲《迷失藝術》，並笑言：「All the time是在藝術中迷失，迷失的狀態是令我不斷尋找的動力。我是一個喜歡在思考中不斷發問的人。我很幸福，可以透過創作去抒發和表達。」

The Pink Room Experience Pop-up 藝術展覽

日期：3月22日至 4月11日

時間：12nn - 8pm

地點：香港銅鑼灣百德新街53號Fashion Walk地下A及C舖

假日需網上預約：詳情於 https://www.themissingsomething.com

▲ 展覽同時會有歌曲配合。（湯炳強 攝）

（展覽）策展人：Ivana Wong

（展覽）攝影師：Matt Hui

（展覽）合作夥伴：Sennheiser

（展覽）贊助商：AMAZ by Lokianno、All-in Productions、ZUCO COFFEE ROASTERS

（專訪）化妝：Janice Tao

（專訪）髮型：Jo Lam @ SALON TRINITY

記者：梁樂欣

同場加映：林二汶專訪