【新冠疫苗】醫生指心理準備良好狀態下接種第二針疫苗最重要　「充足睡眠食飽早餐放鬆心情再接種」

▲ 呼吸系統科專科醫生梁子超。(經濟日報資料圖片)

新冠疫苗計劃展開至今已近一個月，並陸續展開第二劑疫苗接種，有專家指個別人士接種第二針疫苗會有較大反應，如接種首劑後曾有嘴唇腫、呼吸困難及出風癩等較嚴重的反應，則不宜接種第二劑疫苗。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，疫苗接種第一針後有嚴重過敏情況的市民，應避免打第二針，例如：全身風癩、血管性水腫、呼吸道問題、氣促，但如果只是心悸、心跳加快、肌肉痛，一般只需休息一下或利用冰塊冷敷傷口便可，而第一針無不適的市民，第二針通常都無問題，他解釋：

接種復必泰第二針疫苗確實較易引起更強烈反應，原因是該疫苗技術會刺激免疫系統，個別人士的身體會出現較大反應，不過強調整體反應屬輕微，反應只是短暫不會持續，接種者可因應個人需要，決定打第二針時是否需要請半天假期休息。

他指，唯一需要留意的是，9成嚴重不良反應會於接種後30分鐘內出現，惟仍有小機率的嚴重不良反應延後出現，故若市民離開後感到異常，應盡快求醫。

另外，家庭醫生林永和表示，市民經過接種第一針後，應該已了解自己對疫苗的反應如何：

如果接種第一針後無任何不適，通常第二針都不會有太多及太大不良反應，相反若上次有不適，今次較大機會出現同類反應，但都有機會完全無事，只不過自己要做好心理準備，亦應先諮詢醫生，尤其上一次的不良反應較多的人士，應盡早諮詢醫生意見，看看醫生如何決定。

他又指，如果上一次接種後針口痛，可以先服食止痛藥再前往接種，不過強調個人心理準備好，有良好狀態下接種最重要：

其實接種後30分鐘醫生都會「睇實你」，市民毋須過份憂慮，最重要接種前一更不要過份操勞，應盡量令自己前一晚睡眠充足，早上起身吃飽早餐，放鬆狀態下再接種，因心理準備充足比準備藥物更重要，可能可以減少不必要的副作用。

他續指，因不同市民身體狀況不一，建議如對自己的身體狀況有懷疑，或近期有不尋常的不適，例如出現氣促、心跳紊亂、胸口翳悶、腳腫，或感到不精神，應盡快徵詢醫生意見。

記者：洪芷晴