【強制檢測】港府今早派員到中西區四大廈執法　檢10人違公告須罰款或獲發檢測

▲ 中西區活倫臺1至4號的活倫閣早前須強制檢測。（經濟日報資料圖片）

中西區民政事務處今日(22日)聯同民政事務總署牌照事務處等部門，早上到區內活倫閣、福臨閣、嘉倫軒及活倫大廈，四幢早前須強制檢測的大廈進行執法行動，共檢查約130名居民的檢測報告，其中10人違反強制檢測公告，並已向該等人士處定額罰款5,000元或發出強制檢測令。

中西區民政事務處今日(22日)早上7時至10時半，聯同民政事務總署牌照事務處衞生防護中心、中區警區和醫療輔助隊，到中西區四幢早前被納強制檢測公告的大廈進行執法行動，包括活倫臺1至4號活倫閣、福臨閣、嘉倫軒及活倫大廈，要求居民出示檢測結果電話短訊或相關證明。

行動中，政府共檢查約130名居民的檢測報告，其中10名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士處定額罰款5,000元或發出強制檢測令，要求於指明期間內接受檢測；不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁6個月。

發言人重申，發出強制檢測公告的目的，是為盡快堵截新冠病毒病在社區散播，以保障整體的公眾衞生安全，應受檢人士應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括佩戴口罩及保持手部衞生，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前留在其居住地點並避免外出。

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責任編輯：陳正怡