議員打疫苗自拍違反規矩？　聶德權︰一場誤會

▲ 陳恆鑌與兩名局長一起開直播。（陳恆鑌Facebook直播截圖)

特首林鄭月娥、政府官員及一眾立法會議員今早分別到政府總部，接種第二劑科興的新冠疫苗。現場不少議員都有拍照，將自己打針的相放上社交平台，民建聯陳恆鑌、鄭泳舜連聯同公務員事務局長聶德權及食衛局局長陳肇始開live直播，不過，此舉就被質疑違反現場「不准拍照」的標示。

聶德權在社交平台上解釋，這純屬「一場誤會」，指今日的官員、議員接種時，開放予傳媒採訪，還容許不同人士拍攝，是想起到帶頭及宣傳推廣作用，將「護己護人，齊打疫苗」的信息宣揚開去，才作此特別安排。他又提到，今日接種時，有議員即席邀請參與直播，向市民呼籲打疫苗，其實目標都是一致，希望盡快走出疫境。

▲ (聶德權Facebook圖片)

對於個別傳媒質疑場地內貼有「不准拍照」的告示，但不少建制派議員仍舉機直播或拍攝，陳恆鑌就在社交網站上回應指︰「如果不准拍照，今日記者用的應該係超時代拍攝工具」。他認為，今天是宣傳打針的日子，所以現場拍片、做Live、記者會等都其實是為市民服務。

今日現場所見，除了近百傳媒在拍議員打針外，不少議員，包括工聯會郭偉强、民建聯柯創盛等，都有拿出手機自拍，聶德權及陳肇始更在陳恆鑌打針前加入他的直播，呼籲市民打疫苗，陳恆鑌在直播中稱，大家都擔心打第二針會有多點反應，希望政府給予多點誘因，如通關、放寬限聚等等，以刺激大家打針的意慾。

▲ 立法會議員接種第二劑新冠疫苗，期間不少議員舉機自拍。（陳國峰攝）

目前大部分議員都已完成第二次的疫苗接種，不過工聯會陸頌雄就因發燒而缺席。原來，他是因扁桃腺發炎，導致昨晚仍有輕微發燒及今早喉嚨痛，又表明已約了幾日後，再接種第二次疫苗。



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