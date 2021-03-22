【怪姨姨】孫慧雪請湊B姨姨超激氣　姨姨不戴胸圍通屋走換片後不洗手

▲ 孫慧雪近日在網上節目大爆，曾聘請奇怪湊B姨姨的經歷。

現時很多媽媽都會聘請陪月員，減輕湊B負擔。最近孫慧雪（阿雪）、關心妍和張美妮在網上節目大談「陪月經」，當中阿雪更分享她曾聘請的湊B姨姨，有一些奇怪的行徑。

▲ 阿雪指在未誕下兒子Riley前，早已透過朋友介紹陪月員。（IG圖片）

藝人聘請陪月員 薪金「海鮮價」

在未誕下兒子Riley前，阿雪早已透過朋友介紹陪月員。她指還未面試，陪月員已經會「開價」。其中有陪月員當知道是阿雪要請人後更坐地起價，「她們說她平日收3萬，然後她（陪月員）跟我說要4萬。」

陪月員抱著BB差點跌倒

阿雪表示曾經聽過朋友聘請24小時陪月，但遇到不太愉快的經歷，所以她在誕下BB前，聘用了一名日更和一名夜更陪月員。她憶述由於自己的兒子是「巨B」，而日更的陪月員個子很小，在僱用的兩個月過程中差點出意外。

她抱著嬰兒洗澡的時候，曾經跌倒了兩次。我的嬰兒比較巨型，她要抱起的時候，不夠力氣，她就滑倒了。我當下馬上衝上前，剎那間抱著他們。

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湊B姨姨行為怪異 不戴胸圍不穿褲子

阿雪指陪月員離開後，聘請了一位姨姨幫忙照顧BB，但形容姨姨行為奇怪，

姨姨她不喜歡戴胸圍，我老公很無奈，我們都很明顯看到，也算了，她最喜歡不穿褲子，只穿著內褲從房間走到浴室。我老公很喜歡在房裡調出監控畫面，看看小朋友，他說糟糕了，一按就看到姨姨沒穿褲子。

阿雪又指姨姨很喜歡說話，有一次因為只顧著說話，沒有好好看顧BB，被阿雪發現兒子在吃紙，令她大怒：「我發現的時候瘋了，進入瘋狂狀態。我當下就爆發，『其實你不要這麼多話，你來是要幫我照顧小孩』。」阿雪指她向姨姨發洩後立即道歉，笑說可能被對方認為自己有人格分裂。

換片後不洗手稱是「童子尿」

阿雪又憶述，有一次丈夫很生氣，大聲喊「阿姨」，

她突然拖著把濕的頭髮，裹著毛巾從廁所衝出來，『甚麼事？』，然後我老公瞪大了眼，然後說沒事了。

另外，阿雪指姨姨替兒子換片後不洗手，令她和丈夫感到驚訝。阿雪其後要求姨姨洗手，指不洗手開奶餵兒子不太衞生，豈料姨姨回應：

你不懂的，你知道你兒子的是「童子尿」，不用洗手的。她說很多人想喝，你小心不要被人偷你兒子的『童子尿』去喝。

這令阿雪兩夫婦哭笑不得。點擊查看影片截圖：

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責任編輯：鄭樂晴