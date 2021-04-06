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【靚太安樂窩】80後情侶因疫情先置業後行禮　35萬裝修428呎私樓過二人世界

休閒消費 15:34 2021/04/06

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熱門 林芊妤 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

受疫情影響，有情侶選擇先置業，後行禮。

疫情持續一年多，很多情侶打算在2020雙春閏月年買樓結婚，可是因為疫情，計劃一拖再拖。一對80後情侶因疫情關係延遲婚禮，決定先置業後行禮，於2020年購入西灣河428呎的二手樓兩房單位，並把單位進行大改造。

負責設計這單位的Spirit Interior Design室內設計師Jacky接受TOPick訪問，分享戶主對單位的要求及這單位裝修特色。Jacky表示，男女戶主希望可以建立屬於自己的家庭，結婚後又不用住在父母家，過幸福的二人世界，因此努力儲錢上樓。

單位舊業主是位老人家，裝修陳舊，因此這對準新婚夫婦決定重新設計裝潢，期望以視覺柔和，年輕型格為主，同時也重視舒適度及單位實用度。

點擊大圖了解裝修前的情況：

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設計簡約舒適

單位有客廳、廚房、1個廁所、1個主人房及1個多用途活動室。設計師在純白櫃之中加入灰黑色鏡面突顯兩位年輕穩重型格格調，配以美國著名牆紙廠商的牆布，灰與白交錯，剛柔並重。

點擊大圖了解裝修後的客廳情況：

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戶主把另一間睡房設計成多用途房間，房內有儲物櫃及空間，同時可以招呼他們的朋友。如日後有小朋友，這房間亦可以變做嬰兒房。

拆假天花及房門磚牆換更多儲物空間

雖然男女戶主需要空間儲物，但他們不喜歡地台，因此改為用不同的大櫃解決收納問題。Jacky分別在餐桌旁、電視機下、兩間房、廚房及洗手間都設有木櫃，方便戶主擺放衣物、雜物及收藏品。

另外，Jacky特意拆了假天花及房門磚牆，設計吊櫃及以大衣櫃間隔兩房，省位同時，又可提供更多儲物空間，不會有壓迫感。

點擊大圖了解裝修後的廁所、廚房情況：

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工程全屋裝修約35萬，細項包括：

  • 清拆 約2.7萬
  • 水電 約5 萬
  • 油漆 約4.3萬
  • 泥水 約7萬
  • 傢俬約10.9萬
  • 木工 約4.3萬
  • 雜項 約 1.1萬

點擊大圖了解裝修後的睡房、多用途房的情況：

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男女戶主對裝修後感滿意，雖然單位不大，但實用性高，還可有空間招呼朋友，是二人世界的安樂窩。

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記者：王芷瑩

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