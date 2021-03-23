【夾公仔騙案】日本YouTuber 6萬日圓揭夾公仔機騙局　全機清空證無大獎Switch崩潰報警

▲ 有日本YouTuber真人實測6萬日圓贏夾公仔機大獎，但驚揭騙局。

夾公仔店近年在香港開得成年行成市，高峰期更幾乎「總有一間喺左近」，更出現不少夾公仔專家教授實用竅門。在日本，有夾公仔達人挑戰「多年來從沒人中過獎」的夾扭蛋機，發現原來有很多獎品根本沒放入扭蛋機內，事件揭發後引起網友熱議。

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在日本，夾公仔熱潮其實從沒減退過， 而由幾個男生組成的YouTuber「つるなか」更是夾公仔高手，專門挑戰不同種類的夾公仔機。早前他們在YouTube上載了一條真人實測挑戰夾扭蛋機影片，並依據扭蛋內印上獎賞內容的紙條找店員兌換獎品，目的是驗證機內是否有齊所有獎品，更揚言破壞小孩子夢想這種事情不准發生。

「つるなか」等人找到了一部獎品價格高昂的夾扭蛋機，有Switch、Switch Lite及PS4等，並打算花9萬日圓（約6,424港元）夾光所有扭蛋。夾扭蛋的過程中，他們發現大部份扭蛋內紙條都印上「殘念」等字句，實際上根本沒有獎品。

在花了2萬日圓 （約1,428港元） 後，只見機內的扭蛋越來越少。就算抽到僅次於大獎的一等賞，打開後發現只不過是15年前推出的Wii太鼓達人遊戲，十分驚訝。而他們更打電話向店員確認是否真的有放入大獎，店員亦表示：「是可以抽到Switch的。」

於是他們堅持到最後，結果花了約 6 萬日圓成功將所有扭蛋夾出，在清點獎賞後，就發現扭蛋中最值錢的獎品只有價值8000日圓（約571港元）的Wii太鼓達人遊戲，中等獎更不存在，甚至根本沒有3個大獎。

「つるなか」等人決定當場報警指控台主涉嫌詐欺，警方到場後，觀看影片並檢查後所有扭蛋內的紙條後便聯絡場地負責人。但最後負責人只解釋是對旗下員工「管理不足」，承諾會給予「つるなか」等人全額6萬日圓再加一部Switch的賠償。

影片上載後，引起網民熱烈討論，有不少網民大讚真人實測影片如突擊檢查一樣，可以揭發商人的不當生意手法；又激讚他們的處理方式十分正確；更有網民笑言太鼓達人遊戲到底是多少年前的版本。

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責任編輯：張懿慧